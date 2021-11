Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Auf ihr Kommando hören die ganze Kavallerie: Martina Spendel ist die erste Rittmeisterin in Süddeutschland

Die 50-jährige Villingerin steht an der Spitze der Kavallerie in der Historischen Bürgerwehr. Ihr Antrieb: Sie liebt Pferde und ihre Heimat. Beides kann sie auf besondere Weise in dem Verein verwirklichen.