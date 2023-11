Steht man am Magdalenenberg, gibt es außer dem Grabhügel mit der rekonstruierten Stangensetzung und den Schautafeln, die auf die 127 Keltengräber hinweisen, nichts weiter zu sehen, abgesehen ganz oben vom Panoramablick, den man über Villingen genießen kann. Nun öffnet sich der Blick in den Magdalenenberg virtuell über eine App und führt die Besucher auf eine digitale Spurensuche, auf der man die wechselhafte Geschichte des Grabhügels kennenlernen kann. Das Ganze ist verknüpft mit einer spannenden Geschichte und kombiniert mit einem Audioguide.

„Der verlorene Pfad“ ist die zweite App nach dem Augmented-Reality-Spiel „Geheimnis-Gräberei“, dass das Franziskanermuseum jetzt anbietet. Ziel ist es, Zeitfragmente in der Umgebung des Magdalenenbergs zu finden und das alte Rätsel zu lösen, was mit Katharina Furtwängler, der Tochter einer Archäologin, geschah. „Die Grabkammer, die wir im Franziskanermuseum im Original zeigen, ist ein besonderer Schatz und wir wollen die Menschen mit der App nun vor Ort auf die Spuren der Kelten führen“, so Museumsleiterin Anita Auer.

Gefördert wurde das Projekt vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes „Keltenland Baden-Württemberg. „Mit der einzigartigen originalen Grabkammer ist Villingen ein ganz besonderer unter den 1000 Fundorten im Land“, bestätigt Andreas Schüle vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der bei einem Pressegespräch vor Ort war. Mit einer App in die Grabkammer zu schauen, sei eine spannende und im Zuge der Digitalisierung zeitgemäße Idee gewesen, die man mit Spannung verfolgt hätte. „Die digitalen Möglichkeiten sollen auch dazu führen, dass sich junge Menschen für die Geschichte der Kelten interessieren“, so Schüle.

Schnell erkennt der App-Nutzer, dass es rund um den Magdalenenberg noch mehr zu entdecken gibt. „Man begegnet Zeitzeugen aus dem 17. Jahrhundert, darunter einem Mönch, der von der Hexenverfolgung berichtet, und dass der Magdalenenberg als Gespenster- und Geisterort galt“, so Projektleiter Peter Graßmann vom Franziskanermuseum.

Der Mönch erzähle über Kriege und Armut in dieser Zeit. „Man begegnet einem Schatzsucher von den ersten Ausgrabungen 1890, der sich Hoffnungen auf Goldschätze machte“, erzählt Graßmann weiter. Auf der Spurensuche müsse sich der Spieler in der App mit Zeitfragmenten, Bildern und Wörtern die Geschichte zusammenreimen, um nach und nach zu verstehen, was mit der Katharina Furtwängler geschehen ist. „Löst der Spieler das Rätsel, kann er zum Hügel gehen und in die Grabkammer hineinschauen“, so Graßmann. Für die App-Entwickler der Numena GmbH aus Tuttlingen war das Projekt eine besondere Herausforderung. „Normalerweise erzählen wir als Spieleentwickler Geschichten, aber hier war es die Aufgabe, eine wahre Geschichte mit Fiktion zusammenzubringen“, sagt Andreea Ion Cojocaru. Man hätte noch nie für ein Projekt so viele Bücher gelesen.