Einen ganz besonderen Schutzengel hatten am Donnerstagnachmittag Marcel Mink (25) und seine Beifahrerin Caroline Nopper (21). Die beiden jungen Leute waren am Nachmittag in Villingen unterwegs und machten sich anschließend mit ihrem Seat Ibzia auf den Heimweg nach Tuttlingen.

Bild: Fröhlich, Jens

Es war exakt 17 Uhr, als der Wagen das Theater am Ring passierte. Marcel Mink, der am Steuer saß, und seine Beifahrerin, hörten auf einmal ein lautes „Knirschen oder Knacksen von etwas Schwerem auf der linken Seite“, wie Caroline Nopper dem SÜDKURIER berichtete. Dann knallte auch schon etwas lautstark gegen die Frontscheibe des schwarzen Kleinwagens. Das Fahrzeug war von einem Ast getroffen worden.

Diese beiden Äste hatten sich aus heiterem Himmel gelöst und waren auf die Fahrbahn gefallen. | Bild: Fröhlich, Jens

Erst nach dem sie den Wagen verlassen hatten, sahen sie die ganze Bescherung. Von einem riesigen Baum der Villinger Ringanlage, der unmittelbar neben der Fahrbahn des Romäusrings steht, waren zwei riesige Äste abgebrochen und auf die Straße heruntergekracht. Vermutlich hatte der größere Ast einen zweiten, tiefer liegenden Ast mitgerissen. Die riesigen Baumteile schlugen auf der Straße auf und blockierten beide Fahrbahnstreifen.

Hier zeigt sich die Dimension der herabgefallenen Baumteile mit enormem Astumfang und Länge. | Bild: Fröhlich, Jens

Erst da wurde den beiden Insassen klar, dass sie soeben möglicherweise dem Tod haarscharf von der Schippe gesprungen sind. Hätten die meterlangen und tonnenschweren Baumteile den Kleinwagen voll getroffen, hätte es diesen wohl ziemlich platt gemacht. Nicht auszudenken auch, wenn in diesem Moment ein Fahrradfahrer ungeschützt auf der Straße unterwegs gewesen wäre.

Video: Fröhlich, Jens

Nach einem kurzen Schockmoment riefen die beiden jungen Leute die Feuerwehr an. „Es war 17.01 Uhr“, berichtete Caroline Nopper. Glücklicherweise stand in diesem Moment die Ampel an der Einmündung der Vöhrenbacher Straße in den Innenring auf Rot, so dass keine weiteren Fahrzeuge in die Baumteile hineinfuhren.

Bild: Fröhlich, Jens

Schnell war die Polizei sowie die Feuerwehr mit einem ihrer technischen Hilfewagen vor Ort. Die acht Helfer sperrten die Unfallstelle ab und zerlegten mit Hilfe mehrerer Motorsägen die mächtigen Baumteile in handliche Portionen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und die Straße wieder frei.

Hier eine der Abbruchstellen. | Bild: Fröhlich, Jens

Auch für die Notfall erprobten Feuerwehrleute war dies ein völlig ungewohnter Einsatz. Das ein so großes Baumteil buchstäblich aus heiterem Himmel herunterfällt, „habe ich auch noch nicht erlebt“, bekundete Einsatzleiter Jörg Eichling.

Doch vielleicht ist der heitere Himmel Teil der Ursache des Vorfalls, der gerade noch einem glimpflich abging. War die derzeitige Hitzewelle ursächlich für diesen Unfall?

Auch die Stadtverwaltung wurde von den Einsatzkräften über den Vorfall informiert. Denn die Stadt ist für die Standsicherheit der Bäume im innerstädtischen Raum, also auch für jene in der Villinger Ringanlage, zuständig und in der rechtlichen Haftung. Dafür beschäftigt die Kommune eigens zwei Baumsicherheitsbeauftragte, deren Hauptaufgabe darin besteht, sich um die Sicherheit der Bäume zu kümmern.

Bild: Fröhlich, Jens

Bäume unter Hitzestress?

Wie vor Ort zu erfahren war, war nach dem Unfall auch ein Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes vor Ort. Und dabei wurde auch bereits eine erste mögliche Erklärung für das Herunterbrechen der Äste geäußert. Aufgrund der ungewöhnlichen Trockenheit könnte der Baum Zellenstress bekommen haben und daraufhin abgebrochen sein, mutmaßte der Mitarbeiter der Stadt.

Bild: Fröhlich, Jens

Die beiden jungen Leute aus Tuttlingen standen noch eine Stunde bei ihrem beschädigten Wagen, um auf den Abschleppwagen zu warten. Sie hatten Zeit, das Geschehene zu verarbeiten.

Ein Glückspfennig als Andenken an einen besonderen Tag

Caroline Nopper hatte, als sie unmittelbar nach dem Unfall das Auto verlassen hatte, auf der Straße eine 1 Cent-Münze entdeckt. Sie hat sie sogleich aufgehoben und eingesteckt: Als ihren „Glückspfennig“. Vielleicht war dieser Donnerstag ja ihr größter Glückstag. „Wir haben riesiges Glück gehabt“, sagt sie. Marcel Mink nickt nachdenklich.