Es ist sieben Uhr am Morgen des ersten Tages des neuen Jahres. Im Osten kündigt sich mit wolkenfreiem Morgengrauen der ein schöne Tag an und Villingen liegt an diesem Morgen noch ein wenig im Silvesterschlummer. Aber nicht alle Bürger der Zähringerstadt schlafen noch, auf dem Villinger Hubenloch herrscht bereits reger Betrieb.

Zutritt gibt es nur mit entsprechendem Nachweis

Das Gebiet unterhalb des Rosengartens wird von den Mitgliedern des Historischen Grenadiercorps mit rot-weißen Plastikbändern großzügig abgesperrt. Ab sofort darf diesen Bereich niemand mehr betreten, der nicht seinen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis plus Testat oder eine Booster-Impfung nachgewiesen hat. Und es herrschte grundsätzlich Maskenpflicht.

Unter diesen Umständen war nach dem Totalausfall im vergangenen Jahr den Historischen Grenadieren nämlich erlaubt worden der Tradition zu entsprechen, das neue Jahr mit Böllerschüssen zu begrüßen und so an die überstandene Belagerung durch die Schweden im Jahre 1633 zu erinnern.

Die Historie Im Jahr 1967 entschloss sich das Grenadiercorpsentschloss sich das, einen früheren Brauch aus dem 17. Jahrhundert wieder aufzunehmen. Damals wurden durch die ledigen Bürgersöhne Villingens zum Gedenken an die überstandene Winterbelagerung im Jahr 1633 jeweils am Neujahrstag zwölf Salutschüsse abgegeben.



Wenn die Kirchenglocken 8 Uhr schlagen, wird feierlich die Urkunde verlesen. In der Regel hat man bei dieser Veranstaltung auch immer Gelegenheit die ersten Worte im neuen Jahr vom Oberbürgermeister zu hören.



Und dann geht das Spektakel, das trotz scharfer Hygieneauflagen immerhin etwa 80 Zuschauer aufs Hubenloch gelockt hatte, los. Die Glocken der Kirchen in der Zähringerstadt sind noch am Ausklingen als Wolfgang Kunle in seiner Funktion als Hauptmann des Historischen Grenadiercorps seine Leute zur Räson ruft. Es gilt mit insgesamt zwölf Böllerschüssen das neue Jahr zu begrüßen.

Mit zwei schon moderneren Hinterladern und einer Haubitze, die noch feucht ausgewischt und von vorne geladen werden muss, ist das Historische Grenadiercorps in diesem Jahr auf das Hubenloch angerückt um der Tradition des Neujahrsschießens gerecht zu werden.

Für jeden Monat des Jahres wird in dieser Tradition ein Böller aus historischen Kanonen abgegeben, um die verschiedenen Institutionen und Personen wie auch das Land zu grüßen und zu ehren. Der allererste Böller galt auch in diesem Jahr der Schutzpatronin der Stadt „Unsere liebe Frau“ und dem Villinger Münster.

Organisation war 2022 nicht ganz so einfach

Es sei nicht einfach gewesen dieses Neujahrsschießen zu organisieren, erklärt Hauptmann Kunle. Es gebe auch beim Grenadiercorps Mitglieder, die in der aktuellen Situation trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ungern unter die Leute gehen und das müsse man respektieren.

Grenadiere brauchen mehr Personal als sonst

Außerdem brauche man für die Absperrung des Geländes und die Kontrolle am Eingang, die übrigens von Ehefrau Tatjana Kunle mit der gewünschten Genauigkeit durchgeführt wurde, mehr Personal als sonst. Aus diesem Grund habe man in diesem Jahr auch nur drei statt der sonst üblichen vier Geschütze in Stellung bringen können.