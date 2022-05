Villingen-Schwenningen 22. Mai 2022, 15:30 Uhr

Auf 65.000 Quadratmetern wird im Zentralbereich gebaut: Rundgang und Überflug über Kreiselbaustelle

Villingen und Schwenningen werden in den Jahren zusammenwachsen. Ein weiteres Baugebiet entsteht und die Arbeiten am Kreisel gehen voran. Wir begleiten den Prozess in diesem Beitrag und aktualisieren fortlaufend.