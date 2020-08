Seit zehn Jahren gibt es in VS die Babyklappe. Damit den Kindern schnell geholfen werden kann, braucht es ein reibungslos funktionierendes Netzwerk

Ein kleiner Junge ist vergangenen Freitag in der Babyklappe am Schwenninger Franziskusheim abgelegt worden: Er ist das fünfte Kind, dem die vor zehn Jahren initiierte Einrichtung womöglich das Leben gerettet hat. Baby in der Klinik „Dem Baby