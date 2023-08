Früh am Morgen ist Christoph Kilian mit dem Wassertanker unterwegs. Kilian ist gelernter Landschaftsgärtner und wässert jeden Montag und jeden Donnerstag alle Blumenkübel in der Doppelstadt. Dienstags und freitags werden die Blumenbeete gegossen. In Villingen-Schwenningen gibt es laut Christian Thiel, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen, rund 150 Pflanzgefäße. Dazu gehören unter anderem Blumenkübel, Blumenampeln und Blumensäulen. Neben den Blumen und Grünanlagen kümmern sich die Gärtner auch um die Bäume.

Damit die rund 70 neu gepflanzten Bäume den warmen Sommer überleben, werden sie alle drei Wochen am Freitag mit Wasser versorgt. Dabei braucht ein im Herbst gepflanzter Baum rund 150 Liter. Kilian ist einer von insgesamt 52 Personen bei den Technischen Dienst Villingen-Schwenningen, die sich um die Pflege der städtischen Grünanlagen kümmern. Dazu gehören auch die Friedhöfe. Laut Christian Thiel gibt es weitere neun Mitarbeiter in der Abteilung Stadtgrün, die für Baumpflege, Grünflächen-, Spielplatzmanagement und Blumenschmuck zuständig sind. Die Doppelstadt hat 96.000 Quadratmeter Beetflächen. Davon sind 94.700 Quadratmeter mit mehrjährigen Pflanzen wie Stauden und Rosen bepflanzt. 1300 Quadratmeter sind mit einjährigen Blumen bestückt.