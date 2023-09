Wie macht sich Villingen-Schwenningen? Ist die Stadt attraktiv genug? Auch dies war ein gern diskutiertes Thema bei der Sommerredaktion. Dabei stand aber vor allem die Villinger Innenstadt im Fokus.

Barbara Stern: Kaum ein freier Durchgang möglich

Mit den Auslagen von Einzelhandelsgeschäften in der Fußgängerzone hadert Barbara Stern immer mal wieder. Oft seien Verkaufsflächen vor den Ladengeschäften in der Innenstadt so zugestellt mit Waren und Ständern, dass Menschen mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen nicht oder kaum mehr passieren könnten.

Ein ausreichend freier Durchgang zwischen Ladengeschäften und den Auslagen im Freien werde oft nicht eingehalten. Schon häufiger, so berichtet sie, habe sie Rollstuhlfahrer helfen müssen, durchzukommen. „Es funktioniert einfach nicht“, beklagt die Innenstadtbewohnerin.

Gerhard Hauser mit Anne Giusa aus Villingen. | Bild: Susanne Rothweiler

Unverständlich findet die Rietstraßenbewohnerin auch, dass sie ihre alte und gebrechliche Mutter werktags nach 11 Uhr nicht mit dem Auto zum Arzt in der Fußgängerzone chauffieren kann. Nach Auskunft der Stadt müsste sie dafür ein Taxi rufen. Mit ihrem Privatwagen sei eine solche Fahrt nicht gestattet. Für solche Fälle, findet Barbara Stern, müsste die Stadtverwaltung den Anwohnern in der Innenstadt eine entgegenkommende Lösung anbieten.

Villingen-Schwenningen Radspektakel: Wird Villingen-Schwenningen Etappenziel der Deutschland-Tour? Das könnte Sie auch interessieren

Was die Sicherheit in der Innenstadt angeht, hat sich nach Barbara Sterns Empfinden einiges verändert. Wenn in wachsender Zahl junge Männer, Immigranten und Flüchtlinge, in Gruppen durch die Straßen ziehen, „fühlt man sich nicht mehr so sicher wie vor 15 Jahren“, beschreibt sie ihre Empfindungen.

Sie will aber das Thema Sicherheit nicht allein auf die Flüchtlingssituation fokussieren. Allgemein, sagt sie, seien „die Umfangsformen und das Miteinander härter geworden“. Das könne sie auch vor ihrer Haustüre immer wieder beobachten.

Manfred Schleicher: Stolperfallen in der Kanzleigasse

Als Ärgernis in der Innenstadt bewertet Manfred Schleicher aus Villingen den Zustand der Kanzleigasse. Dort wird sein Weg zum Villinger Wochenmarkt auf dem Münsterplatz auf einmal zur tückischen Stolperfalle, weil sich der Pflasterbelag in einem desolaten Zustand befindet. „Man muss echt aufpassen. Ich bin schon zweimal dort gestolpert“, berichtet er. Über den seit Jahren schlechten Zustand der Gasse kann er nur den Kopf schütteln.

„Da machen sie in Villingen eine so schöne Fußgängerzone, aber in der Kanzleigasse daneben machen sie nichts.“ Er fragt sich, ob der Oberbürgermeister dort schon jemals zu Fuß gegangen ist. Vermutlich nicht, sonst hätte die Stadt vielleicht mal den Belag erneuert.

Manfred Schleicher moniert die Stolperfallen in der Kanzleigasse. | Bild: Susanne Rothweiler

Außerdem bemängelt Schleicher, dass es auf dem Münsterplatz kaum Sitzgelegenheiten gibt. „Die Stadt sollte da mehr Ruhebänke aufstellen“, findet der Pensionär. Die älteren Menschen hätten zu wenig Möglichkeiten, sich mal niederzusetzen und auszuruhen.

Doris Ganter: Schlechter Weg am Sägebach

Keine Freude am Fußweg entlang des Sägebachs hat Doris Ganter. Die Villingerin läuft dort stets entlang, wenn sie in die Innenstadt oder von dort wieder nach Hause will. „Da kommt ein Loch nach dem anderen“, beschreibt die ältere Damen den Wegzustand am Sägebach in der Martin-Luther-Straße. Ihr Anliegen an die Stadt: „Da sollte mal wieder dringend asphaltiert werden.“

Olaf Schrempp: Noch mehr für Digitalisierung tun

Olaf Schrempp führt das Reformhaus in der Niederen Straße und findet, dass bereits „viele Anstrengungen“ gemacht werden, um die Stadt attraktiv zu machen. Das gelingt im Fall von Villingen recht gut, bei Schwenningen „wegen der vielen Leerstände“ nicht. Für die Einzelhändler in Villingen ist nach wie vor die Bereitstellung von kostenlosen Parkplätzen ein großes Thema. In Donaueschingen genüge eine Parkscheibe, in Villingen müsse in Innenstadtnähe bezahlt werden.

VS-Villingen Warum das öffentliche WLAN (fast) nirgendwo in Villingen funktioniert Das könnte Sie auch interessieren

Auch bei der Digitalisierung könne es schneller vorangehen. Da sei in Villingen mit dem öffentlichen WLAN zwar etwas passiert, „wenn es funktioniert“, schränkt er ein. Sein Bruder sei schon lange nach Vietnam ausgewandert. Wenn er mit der Tochter in den Schwarzwald kommt, wundern sich beide über die Langsamkeit der Netze.

„Ich dachte, ich wäre in Deutschland“, meint die Tochter dann spöttisch, denn in Ho-Chi-Minh-Stadt gibt es inzwischen flächendeckendes 5-G. Hier könnte noch mehr investiert werden, findet Schrempp. Es werde sehr viel Entwicklungshilfe für Indien bezahlt. Dort fliege man auf den Mond. In manchen Fällen wie hier sei das Geld im eigenen Land besser aufgehoben.

Anne Giusa: Mehr Treffpunkte für Jugendliche

Anne Giusa fühlt sich sichtlich wohl sich in Villingen, „ich kann nur Positives berichten, die Stadt habe sich gut entwickelt, betont sie. Sie würde sich freuen, wenn es für Jugendliche in der Innenstadt mehr Treffpunkte, beispielsweise Plätze im Freien, gäbe.

Wendelin Mager: Lob für Busse

Wendelin Mager ist vor einigen Jahren in die Nähe des Villinger Eisweihers gezogen. Er freut sich über die kurzen Wege in die Villinger Innenstadt. Das passt für ihn sehr gut. Auch mit dem städtischen Busverkehr ist er zufrieden, denn man komme schnell dorthin, wohin man möchte.

Villingen-Schwenningen Huch, was ist denn hier passiert? Jetzt gilt Tempo 30 auf dem gesamten Innenring Das könnte Sie auch interessieren

Armin Schröter: Schöner Blumenschmuck

Armin Schröter mag die Villinger Innenstadt, dort fällt ihm auch nichts Negatives auf. Hier gefällt ihm der Blumenschmuck in den Straßen überall besonders gut. Das will er lobend hervorheben. Die verdreckten Außenbereiche stören ihn dagegen. Das fängt aus seiner Sicht schon am Villinger Bahnhof an. Dort sei schon der Vorplatz sehr schmutzig, das lässt zu wünschen übrig, findet er.

Armin Schröter stört vor allem die verdreckten Bereiche um den Villinger Bahnhof. | Bild: Susanne Rothweiler

Brigitte Schwörer: Dreckige Straßen in der Wöschhalde

Eines ärgert Brigitte Schwörer besonders: dass die große Straße durch das Villinger Wohngebiet Wöschhalde so selten gereinigt wird. Das müsste die Stadt unbedingt mehr tun, findet sie. Dann werde das Wohngebiet auch wieder attraktiver. Müll liege am Straßenrand und entlang der Parkplätze. Der müsse doch einmal entfernt werden.

Edeltraud Enderle: Was kommt in der Zukunft?

Doch VS besteht bekanntlich nicht nur aus Innenstädten, sondern hat auch schöne Ortsteile. Einer davon ist Tannheim, wo Edeltraud Enderle wohnt. „Auf dem Land lebt es sich sehr gut“, sagt die Seniorin. Auch Villingen sei attraktiv – schnell ist von Tannheim in der Stadt.

Stephanie Jakober im Gespräch mit Edeltraud Enderle aus Tannheim. | Bild: Susanne Rothweiler

Doch die Seniorin macht sich Gedanken, was in der Zukunft kommt. „Ich würde gerne so lange wie möglich im eigenen Haus wohnen.“ Daher wünscht sie sich ein Verein nach dem Motto „füreinander – miteinander“, der Hilfe bietet, dass ältere Menschen länger in ihrer im Dorf leben können. Die vielleicht mal beim Einkaufen helfen oder mit einem zum Arzt gehen.