Meinung vor 9 Minuten

Asphaltierte Zebrastreifen sind eine sichere Angelegenheit: Aber was, wenn die Hälfte fehlt?

„Unter dem Pflaster liegt der Strand“ – so heißt es in einem Sponti-Lied der 70er-Jahre. Und unter dem Asphalt ist manchmal auch ein Zebrastreifen zu finden. Zumindest in der Villinger Südstadt.