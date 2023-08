16 Mitarbeiter sichern in der Villinger Oderstraße im jüngst eröffneten Inklusionsbetrieb den reibungslosen Ablauf, volle Regale und ein frisches Angebot. Dass die Hälfte der Mitarbeiter aufgrund eines leichten Handicaps auf dem ersten Arbeitsmarkt immer wieder Probleme hat, einen normalen, gut bezahlten Job zu finden, ist für den neuen Marktleiter Wilfried Broghammer doppelter Ansporn, den Vollsortimenter zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen. „Wir sind ein tolles Team“, schwärmt der gelernte Bäckermeister, der in Niedereschach zu Hause ist, „hier arbeiten alle Hand in Hand.“ Dies schreibt die Caritas in einer Pressemitteilung.

59 Jahre alt ist der Chef und er blickt auf 33 Jahre Berufserfahrung, auch in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Handicap, zurück. Broghammer findet die Zusammenarbeit mit den unterschiedlich strukturierten Menschen im integrativen Nahkauf spannend, er ist durch das berufliche Wirken von Ehefrau und Tochter, die beide mit behinderten Menschen zusammenarbeiten, ohne Berührungsängste.

Broghammer übernimmt einen mit mehr als 17.000 Artikeln bestückten Vollsortimenter, der den Bewohnern der Wöschhalde und in angrenzenden Gebieten nicht nur einen kompletten Einkauf ermöglicht, sondern durch den integrierten Backshop auch eine Anlaufstelle für das gemütliche Schwätzchen bei einer Tasse Kaffee sein kann.

Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes SBK und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Inklusiv gGmbH, die Trägerin des Marktes ist, freut sich aktuell auch über einen soeben abgeschlossenen Kooperationsvertrag mit Helmut Scholl. Scholl betreibt bereits zahleiche Nahkauf-Märkte im Kreisgebiet. Von der Kooperation mit diesem Fachmann verspricht Michael Stöffelmaier sich einen noch effektiveren Einkauf, dadurch bessere Angebote und zufriedene Kunden. Die Kunden, insbesondere aus den näheren Wohngebieten, jedenfalls sind glücklich und zufrieden über den neuen Markt, den die meisten schnell zu Fuß erreichen können.