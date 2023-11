Mehr Verständnis und Offenheit bei der Begegnung mit Behinderten fordert Simon Höge, Beauftragter für Menschen mit Behinderung der Stadt Villingen-Schwenningen, in einer Presseinformation.

„Menschen mit Behinderung sehen sich in unserer Gesellschaft vielfältigen Barrieren gegenüber“, schreibt er. Seien es bauliche Gegebenheiten wie unzugängliche Gebäude oder auch die Gestaltung und Bereitstellung digitaler Inhalte in den sozialen Medien. „Diese zwei Gegebenheiten erschweren eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bereits, sind aber nicht unveränderbar“, so Höge. Durch strukturierte Planung könnten solche Hindernisse Schritt für Schritt abgebaut werden.

„Bedeutend schwieriger ist es, die Barrieren im Kopf der Mitmenschen zu verändern. Immer wieder berichten Menschen mit Behinderung davon, dass sie in unserer Gesellschaft nicht ernst genommen oder grundlegende Gegebenheiten, die ihnen die Teilhabe ermöglichen sollen, ignoriert werden“, berichtet der Behindertenbeauftragte. Dies zeige sich an zwei Beispielen. So liegt es in der Verantwortung der Nutzer von E-Scootern, dass diese sachgemäß abgestellt werden. Die Realität zeigt aber, dass diese so geparkt werden, dass Menschen mit Rollator oder Rollstuhl, aber auch Fahrradfahrer, Mütter mit Kinderwagen und normale Fußgänger häufig eingeschränkt werden.

„Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung von Parkplätzen für Menschen mit Behinderung“, so Höge. Diese dürfen nur Personen mit dem entsprechenden blauen Sonderparkausweis nutzen, was häufig missachtet wird. Simon Höge: „Leider sind diese Vorfälle keine Ausnahme. So kam es im Jahr 2022 in Villingen-Schwenningen zu 820 festgestellten und geahndeten Verstößen. 2023 (ausgewertet bis zum 21. Oktober) wurden 530 Verstöße festgestellt.“

„Viele Menschen mit Behinderung hätten sich mit der Haltung der Gesellschaft abgefunden und machten das Beste daraus oder aber verzweifeln“, weiß Höge zu berichten. Andere würden ihre Rechte aktiv einfordern und leisten dabei auch Aufklärungsarbeit. Hierbei würden sie teilweise auf offene Ohren stoßen und erhielten Verständnis. Manche würden leider auch angefeindet oder gar beleidigt. Dies zeigt sich auch in der Nutzung von Durchgängen in Geschäften oder Gastronomiebetrieben. Hierfür ist durch die Stadt eine Durchgangsbreite von 1,5 Metern vorgegeben. Simon Höge: „Eine einfache Bitte um etwas Platz, damit man auch mit dem Rollstuhl vorbeikommt, sollte nicht mit einer verbalen Diskriminierung quittiert werden.“

Der Behindertenbeauftragte appelliert, Behinderten gegenüber mehr Verständnis und Offenheit zu zeigen und die Barrieren im Kopf zu überwinden. „Denn diese Faktoren bringen nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch unsere Gesellschaft weiter“, so Höge.