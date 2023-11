Eine Sachbeschädigung begingen Unbekannte am Wochenende auf der Schneckenbrücke am Villinger Bahnhof.

Tausende Euro Schaden

Sie sprayten auf die Fußgängerbrücke laut Polizeiangabben mehrere antisemitische Schriftzüge und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Sprayer geben können, sich bei ihr unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

Keine Volksverhetzung

Doch warum wird nur wegen Sachbeschädigung und nicht wegen Volksverhetzung ermittelt? Bei den Schriftzügen handelt es sich beispielsweise um „Wir sagen Nein zu Terror, Israel“, „Free Palestine“ oder „Genozid Gaza“.

Die Parole „From the river to the sea“, in der einige Staatsanwaltschaften inzwischen einen Anfangsverdacht der Volksverhetzung sehen, weil die Existenz Israels negiert wird, sei nicht darunter, berichtet Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge. Bei den anderen Slogans prüfe man noch, sie dürften aber von der Meinungsfreiheit gedeckt sein.