Hat Michael Schopfer die Bühne verwechselt? Normal tritt der Schwenninger immer wieder in VS als Hobby-Komödiant auf. Nun machte er aus der Unterschriften-Übergabe zum Erhalt des Friedensschulbads eine Generalabrechnung. Das eigentliche Thema rückte dabei in den Hintergrund, Attacke prägte seine Worte. 4200 Unterschriften überreichte er zusammen mit Yvonne Hauser an den OB.

Vorwürfe reihen sich an Vorwürfe vor dem Gemeinderat

Zuvor rechnete er mit allen ab, die er für die bereits per mehrheitlichem Ratsbeschluss erfolgte Badstilllegung in der Verantwortung sieht. Stadtwerke-Chef Gülpen wurde von ihm der Unwahrheit bezichtigt.

Die Unabhängigkeit der Fraktion der Freien Wähler stellte er mit der Bemerkung in Frage, ob sie wohl auch für die Schließung des Schwenninger Bades gestimmt hätten, wenn dieses in Villingen läge. Den Liberalen unterstellte er schließlich, sie hätten mit ihrem FDP-Antrag „auf ein Spaßbad zwischen Villingen und Schwenningen populistisch“ agiert.

Der Wunsch wird vom Gemeinderat nicht erhört. Schon vor Wochen votiert das Gremium mehrheitlich für eine Stilllegung des Friedensschulbads. Unser Bild zeigt ein Protest-Plakat. | Bild: Dominik Zahorka

Weiter prangerte er an: Die Stadtverwaltung habe einen Förderantrag „in die Tonne geklopft“ und praktiziere „Schließeritis“ in Schwenningen, die Stilllegung des Bades bezeichnete er als „politischen Offenbarungseid“. Die Stadträte fragte er insgesamt, ob sie „eigentlich wirklich Bürgervertreter“ seien. Kurzum: Die demokratisch erfolgte Entscheidung des Rates ist für Schopfer „eine Frechheit“.

Der spezielle Dank von OB Roth

Da er drei Minuten Redezeit eingeräumt bekommen hatte, war es irgendwann vorbei mit seinem Auftritt. Aus dem Gemeinderat kommentierte Jürgen Roth wie folgt: „Vielen Dank für diesen unterhaltsame Rede.“ Gelacht wurde während Schopfers Auftritt allerdings nicht.

Der Rathaus-Chef sagte zum Vorwurf der Schließeritis, diese Feststellung sei falsch. Heimatmuseum und Städtische Galerie würden in das neue Bürk-Konzept integriert, belehrte der OB Michael Schopfer.