Zu einem schweren Unfall kam es Mittwochnachmittag auf der Landesstraße zwischen Schwenningen und Mühlhausen kurz vor 17 Uhr. Bei einem 7,5 Tonnen schweren Lastwagen löste sich der Anhänger und raste in den Gegenverkehr – mit fatalen Folgen.

Deichsel kracht in Fahrertür

Der Anhänger prallte mit der Deichsel voraus mit enormer Wucht in die Fahrertür eines auf der Gegenfahrbahn fahrenden Volvos und schob diesen in die Leitplanke.

Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Die Feuerwehr entfernte die Deichsel des Anhängers aus der Fahrertür heraus. Es wurde dann eine Seitenrettung eingeleitet. Nach Rücksprache mit dem Notarzt musste aufgrund des Verdachts von Wirbelverletzungen das Dach des Fahrzeuges entfernt werden, um den Fahrer herauszuholen.

Der Rettungswagen brachte zusammen mit einem Notarzt den schwer verletzten Fahrer in das Klinikum, wie ein Polizeisprecher am Abend bestätigte.



Die Feuerwehr Schwenningen war mit drei Fahrzeugen sowie 18 Mann im Einsatz. Nachdem die Person befreit war, kam es zeitgleich zum Alarm einer Brandmeldeanlage am Neckar-Tower. Die Einsatzkräfte fuhren sofort weiter.

Straße am Abend noch komplett gesperrt

Die Straße war auch nach 18.30 Uhr noch komplett gesperrt. Wie sich der Anhänger vom LKW lösen konnte, soll nun ein Unfallsachverständiger klären, wie der Polizeisprecher weiter ausführte.