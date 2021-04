Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Angriff auf Polizeibeamten: 21-Jähriger muss sich wegen tödlichem Unfall vor Gericht verantworten

Der 21-Jährige, der bei dem Tunertreffen am Osterwochenende einen Polizeibeamten mit einem Faustschlag verletzt haben soll, ist offenbar nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Mai muss er sich vor dem Jugendschöffengericht in Villingen verantworten