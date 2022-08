Ein Unbekannter griff in der Nacht auf Montag einen Mann in der Villinger Warenburgstraße unter mysteriösen Umständen an. Die Attacke muss völlig schweigend ausgeführt worden sein, teilt ein Polizeisprecher mit.

Verletzungen im Gesicht

Ein 27-Jähriger befand sich gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich laut Polizeimeldung ein unbekannter Mann von hinten attackierte. Der Angegriffene erlitt eine Verletzung im Gesicht, setzte sich dann jedoch zur Wehr, wodurch er den etwa 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Unbekannten in die Flucht schlagen konnte.

Der Täter stellte keine Forderungen an den Überfallenen, der Grund des Angriffs ist bislang unklar. Der 27-Jährige musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben.

Selbst der Polizeisprecher schätzte den Vorfall auf Anfrage als „etwas seltsam“ ein. Dabei ist vor allem der Umstand interessant, dass wohl kein Wort gesprochen wurde und es somit unklar bleibt, was die Attacke verursacht hat.