Car-Freitag haben Vertreter der Tuning- und Poserzene den Karfreitag umbenannt. Dann präsentieren die Anhänger PS-starker Autos ihre Fahrzeuge gerne in der Öffentlichkeit. Da sich dieser Car-Freitag zu einem szenetypischen Tag entwickelt habe, habe die Polizei auch in Villingen-Schwenningen ein Augenmerk darauf gelegt, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage.

So werden verstärkte Kontrollen stattfinden. Sollten sich Hotspots entwickeln, werde entsprechend reagiert – ansonsten würden mobile Kontrolltrupps das Verhalten der Autofahrer überwachen. Verstöße gegen die Straßenverkehrs- und Zulassungsordnung würden sofort angezeigt.

In der Vergangenheit fuhren Anhänger der Poser- und Tuningszene teilweise vom Bodensee in den Schwarzwald. Inzwischen sind in Villingen-Schwenningen aber die meisten großen Parkplätze für die Szene gesperrt. Oft trifft sich die Szene auch an Tankstellen oder über die sozialen Netzwerke werden kurzfristig Treffpunkte ausgemacht.