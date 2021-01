Über das Wochenende sind im Kreis weitere vier Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, das teilt das Gesundheitsamt mit. Am Samstag waren es drei weitere Todesfälle, am Sonntag kam ein weiterer Toter dazu. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis damit 127 Menschen gestorben. Am Sonntag, 10. Januar, wurden 5131 bestätigte Corona-Fälle gemeldet, das ist eine Zunahme von 34 Fällen. Als wieder genesen gelten 4586; somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 418 Personen, das ist eine Zunahme von 31 Fällen zum Vortag.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Samstag, 9. Januar von 110 Personen ein Abstrich genommen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Es gibt eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung: Telefon: 07721 913 7670; Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de. Fragen rund um die Gesundheit werden unter 07721/913-7190 beantwortet; Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon: 07721/913-7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de.

Alle Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr.