Feuerwehr steht bereit für zwei Schnell-Testzentren im Theater am Ring und der Stadtbibliothek Schwenningen. Stadt will künftig auch wochentags testen

Am Samstag, 20 März, können sich Bürger erstmals in den beiden Schnelltest-Zentren in VS kostenlos auf Corona testen lassen. Das Angebot gilt nicht für Einwohner der Doppelstadt, sondern für alle. Der Bund ermöglicht jedem Bürger einen Gratistest