Beim Flugzeug-Attentat auf das World Trade Center am 11. September 2001 verloren in New York rund 3000 Menschen ihr Leben. Unter den Toten war auch Klaus Bothe. Mit dem SÜDKURIER haben sein Villinger Schwiegervater Willi Gut, seine Ehefrau und Witwe Katja und seine Tochter Lara über den Tag gesprochen, der ihr Leben für immer veränderte.

Am 11. September 2001 hielt die Welt den Atem an: Um 8.46 Uhr krachte ein Flugzeug krachte in einen der Twin Tower des World Trade Centers, dem Wahrzeichen der Wirtschaftsmacht USA in Manhattan, Symbol des American Way of Life und der