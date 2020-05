Mit 84 Jahren starb am Dienstag der ehemalige Stadt- und Kreisrat Werner Benzing, in seiner Heimatstadt Schwenningen auch als der „Schulbeck“ ein Begriff. Über viele Jahre hinweg hat sich der Bäckermeister ehrenamtlich für seine Heimatstadt politisch engagiert. Um ihn trauern seine Ehefrau Friedel, vier Kinder und zahlreiche Enkel sowie viele Freunde und Weggefährten.

Das Licht der Welt erblickte Werner Benzing in Schwenningen zusammen mit einem Zwillingsbruder. Mit 16 Jahren begann er eine Lehre als Bäcker im elterlichen Betrieb am Bärenplatz. Dort hatte schon sein Ururgroßvater gebacken. Da der zunächst Lehrer war und später beruflich auf Bäcker umsattelte, nannte man ihn „Schulbeck“. Der Name blieb und vererbte sich auch auf den Bäcker- und Konditormeister Werner Benzing. 1996 musste er seinen Betrieb aus gesundheitlichen Gründen allerdings aufgeben.

Benzing war zeitlebens ein politischer Kopf. 1973 wurde der Christdemokrat zum ersten Mal in den Kreistag gewählt, wo er, mit einer Unterbrechung, bis 2009 blieb. 1984 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt, dem er bis 2009 angehörte. In der CDU hatte Benzing immer den Ruf eines „Grünen“ und das nicht nur, weil er sich besonders für den Öffentlichen Personennahverkehr einsetzte. In seine Zeit fiel zum Beispiel die Einführung des Rufbus-Systems. Weitere politische Schwerpunkte waren für ihn die Abfallentsorgung und die Krankenhausentwicklung im Kreis.

Mit seiner sympathischen und bodenständigen Art gewann er auf politischem Parkett viele Freunde und Respekt weit über die eigenen Parteigrenzen hinaus. Viele Jahre kämpfte Benzing mit einer schweren Krankheit, vorbildlich umsorgt von seiner Frau Friedel. Die Beerdigung ist im engen Familienkreis.