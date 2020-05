Wird nur wieder, wie schon so oft in den vergangenen zwei Jahrzehnten, ein neues Luftschloss auf dem alten Tonhallengelände errichtet oder gibt es alsbald doch noch eine Bebauung auf dem seit über 20 Jahren brachliegenden „Filetstück“ in bester Villinger Innenstadtlage? Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung treiben die Entwicklung jedenfalls weiter voran, sehen sie doch hier eine realistischere Grundlage als bei den vielen Entwürfen in der Vergangenheit. Zum Abschluss des laufenden Bewerberverfahrens favorisiert die Stadt jetzt den Konzeptvorschlag des Investors S&P Commercial Development GmbH aus Erlangen.

So sieht die vorläufige Planung aus, die der Investor S&P Commercial Developments GmbH aus Erlangen für das alte Tonhallenareal dem Gemeinderat vorgeglegt hat. Vorne an der Bertholdstraße ein Hotel (Ibis Styles), links zum Kaiserring ein Edeka und ein Dm-Drogeriemarkt und dahinter drei Gebäude mit 36 Wohnungen. Im Anschluss daran (blaues Gebäude) hat die Stadt Flächen reserviert für einen möglichen Erweiterungsbau des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen. Bild: Stadt VS | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Gegenwärtig sind von ursprünglich 14 interessierten Unternehmen, die das Grundstück bebauen wollten, nach einer Vorauswahl durch ein Fachgremium noch zwei Unternehmen im Rennen. Neben S&P ist dies eine Entwicklungsgesellschaft des holländischen Baukonzerns Ten Brinke: Die Ten Brinke Baden-Württemberg GmbH. Dieses Unternehmen ist in Villingen bereits auf dem ehemaligen Saba-Areal aktiv und will dort in größerem Umfang Wohnungsbau realisieren.

Die jüngste Entwicklung sieht nun wie folgt aus: Durch einen neugeschaffenen „Gestaltungsrat“, der sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Gemeinderatsfraktionen, Architekten und Einzelhandels-Experten zusammensetzte, wurden die beiden verbliebenen Entwürfe verglichen und beurteilt. Aus Sicht des Fachgremiums überzeugte dabei der Konzeptvorschlag von S&P mehr als der Ten-Brinke-Entwurf. Beiden Entwürfen gemeinsam ist, dass sie nach den Vorgaben der Stadt ein Hotel und Einzelhandel vorsehen. Inhaltlich unterscheiden sich die Konzepte vor allem dadurch, dass S&P darüber hinaus eine Wohnnutzung mit 36 Wohneinheiten plant, Ten Brinke wiederum will Dienstleistungen und Büros realisieren.

Unterm Strich gewichtete der Gestaltungsbeirat die architektonische Qualität des S&P-Konzepts höher ein als jener des Mitbewerbers. Die Wohnnutzung trage außerdem zu einer zusätzlichen Belebung der Innenstadt bei. Auch die Gestaltung des öffentlichen Raums mit dem Durchgang zwischen Hotel und Wohnbebauung wird in diesem Entwurf vorteilhaft beurteilt. Insofern empfehlen die Experten dem Gemeinderat, diesem Konzept von S&P den Zuschlag zu erteilen.

Verkehrsplanung nachbessern

Für verbesserungswürdig halten die Experten aber die Verkehrserschließung. Konflikte werden insbesondere der Ein- und Ausfahrtplatzierung der geplanten Tiefgarage am Kaiserring, dem gewünschten linksausfahrenden Verkehr und der Andienung des Lebensmittelmarktes und des Hotels gesehen. Hier müsse der Entwurf noch überarbeitet werden.

Villingen-Schwenningen Investorenpläne: So geht es weiter mit dem alten Tonhallenareal Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Entwurf von S&P soll an der Bertholdstraße ein Hotel mit 140 Zimmern und einem Bistro auf 5400 Quadratmeter Geschossfläche entstehen, dazu Einzelhandel (Edeka, Dm-Markt) mit einer Verkaufsfläche von 1450 Quadratmetern sowie 36 Wohnungen von 45 bis 90 Quadratmetern.

Weiterer Fahrplan

Der weitere Fahrplan sieht so aus: Das Grundstück von 5000 Quadratmeter will die Stadt für zwei Millionen Euro an den Investor verkaufen. Bevor die Stadt Planungsrecht schafft, soll der Grundstücksverkauf mit einem Vertrag besiegelt werden. Dann stellt die Stadt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf. Darin verpflichtet sich der Investor, die Planung und Erschließung auf eigene Kosten ganz oder teilweise durchzuführen. Die Stadt selbst rechnet mit, dass dieses Planverfahren rund eineinhalb bis zwei Jahre dauern wird. Dann könnte gebaut werden.