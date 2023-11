Manchmal müssen sich Livia Renna und Charlotte Baumert inzwischen fühlen, als arbeiteten sie in einem tatsächlichen Altenheim. Als Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanagerin sind sie zuständig für die Anschlussunterbringung der Stadt im ehemaligen Heilig-Geist-Spital. Etwa 100 Menschen ausschließlich aus der Ukraine, leben zur Zeit dort. Und die werden immer älter.

„Die letzten Einzüge waren ab 60 bis 65 Jahren“, sagt Livia Renna. Kamen anfangs mehr Familien aus den Gemeinschaftsunterkünften in die Anschlussunterkunft, sind es jetzt vermehrt Familiennachzüge älterer und pflegebedürftiger Menschen.

Viele der Geflüchteten aus der Ukraine, die aktuell in der Anschlussunterbringung leben, sind ältere Menschen. Zum Teil krank oder auch pflegebedürftig. | Bild: Anja Ganter

In ihren Sprechstunden vor Ort kümmern sich Renna und Baumert darum neben den „normalen“ Problemen wie Anträge fürs Arbeitsamt, Korrekturlesen von Entschuldigungen für die Schulen der Kinder oder Aufenthaltsgenehmigungen zur Zeit vermehrt um die Beantragung von Pflegeanträgen oder Schwerbehindertenausweisen. Sie besorgen Pflegematerial und koordinieren in ihrem Sprechstunden mit dem Pflegestützpunkt des Kreises die Besuche der Pflegedienste.

Bevor Renna und Baumert beim Amt für Jugend, Soziales, Bildung und Sport der Stadt angefangen haben, waren sie zufällig beide im Pflegebereich tätig. Sie kennen sich also mit der Materie bestens aus.

Im Oktober vergangenen Jahres mietete die Stadt einen Teil des Heilig-Geist-Spitals vom Landkreis als Anschlussunterbringung. Im anderen Teil betreibt das Landratsamt eine Gemeinschaftsunterkunft.

Im hinteren Teil des Gebäudekomplexes ist die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises. Dort sind aktuell etwa 222 Personen untergebracht. | Bild: Anja Ganter

Dass sich die Infrastruktur des ehemaligen Altenheims als Glücksgriff erweisen sollte, konnte man damals wohl kaum ahnen. Das Gebäude ist barrierefrei und behindertengerecht. „Wo gibt es das schon?“ sagt Renna. Außer vielleicht in Neubauten. Allerdings würden die Mieten dort das Budget der Geflüchteten beziehungsweise den Satz des Sozialamtes bei weitem sprengen.

Die Wegweiser stammen noch aus den Zeiten, als das Heilig-Geist-Spital ein Altenheim war. Die Vorgeschichte des Gebäudes hat inzwischen für die Unterbringung auch Vorteile. So ist das Gebäude beispielsweise barrierefrei und behindertengerecht. Für viele der Bewohner ist das wichtig. | Bild: Anja Ganter

20 bis etwas mehr als 40 Quadratmeter sind die Zimmer im ehemaligen Heilig-Geist-Spital groß. Alle haben einen Balkon und eine Nasszelle. Drei Personen leben im kleinen, bis zu fünf Personen im größeren Zimmer. In der Anschlussunterbringung müssen die Geflüchteten selbst die Miete bezahlen. Oder eben das Sozialamt. Eine Person bezahlt im Heilig-Geist-Spital etwa 160 Euro Warmmiete.

Woher kommen derzeit neue Geflüchtete?

„Aktuell kommen die Geflüchteten vor allem aus Afghanistan, der Türkei, Syrien, Georgien und Nordmazedonien. Geflüchtete aus der Ukraine werden derzeit an die Landeserstaufnahmestelle in Freiburg verwiesen, da der Landkreis hierbei seine Quote dem Land Baden-Württemberg gegenüber übererfüllt hat.“



Wie angespannt ist die Situation?

„In der Anschlussunterbringung ist es schwierig, noch bezahlbaren Wohnraum nach den vorgegebenen Sätzen des Sozialamtes im Stadtgebiet zu finden. Speziell für pflegebedürftige Personen und Geflüchtete mit Mobilitätseinschränkungen werden barrierefreie Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.“



Gibt es Veränderungen durch die aktuelle Lage in Israel?

„Die Auseinandersetzungen in Israel haben aktuell noch keine Auswirkung auf die Flüchtlingssituation vor Ort. Wie sich diese Situation in Zukunft entwickeln wird, bleibt abzuwarten.“

Das Gebäude wird regelmäßig kontrolliert. Brandschutz vor allem. Ansonsten ist es noch gut in Schuss. Wenn etwas mal nicht funktioniert, dann ist es mal ein Heizkörper oder mal ein verstopfter Abfluss. „Wie in normale Mietwohnungen auch“, sagt Baumert. Ein Hausmeister ist jeden Tag vormittags vor Ort.

Zwei solcher Küchen gibt es auf jedem Gang. Die müssen sich die Bewohner teilen. Kühlschränke haben sie auf ihren Zimmern. | Bild: Anja Ganter

Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte Alleenstraße in VS-Schwenningen: Aktuell sind dort 94 Personen untergebracht. Voll belegt ist die Unterkunft mit 81 Plätzen (Kapazität bei 80 Prozent). Kapazität bei 100 Prozent Belegung: 101 Plätze.



Sturmbühlstraße in VS-Schwenningen: Aktuell sind dort 164 Personen untergebracht. Voll belegt ist die Unterkunft mit 141 Plätzen. Kapazität bei 100 Prozent Belegung: 176 Plätze.



Schertlestraße (Heilig-Geist-Spital) in VS Villingen: Aktuell sind dort 222 Personen untergebracht. Voll belegt ist die Unterkunft mit 208 Plätzen. Kapazität bei 100 Prozent Belegung: 260 Plätze. (Stand: 13.11.23)



Eine Unterkunft gilt mit 80 Prozent als voll belegt. „Dies hängt damit zusammen, dass beispielsweise ein Zimmer für vier Personen ausgerichtet ist, dieses jedoch bei einem Familienverbund mit drei Personen nicht mit einer vierten Person belegt wird“, so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Wie lange das Heilig-Geist-Spital noch als Unterbringung genutzt werden soll – war es ursprünglich als Zwischenlösung gedacht – das ist noch nicht absehbar. „Die Stadt Villingen-Schwenningen hält sich als Untermieterin an die Rahmenbedingungen des Landkreises und nutzt das Heilig-Geist-Spital so lange wie möglich als Anschlussunterbringung“, sagt Pressesprecher Christian Thiel auf Nachfrage. „Insbesondere ist es wichtig, zur Quotenerfüllung Kapazitäten vorzuhalten, besonders da der freie Wohnungsmarkt angespannt ist.“

Der vordere Teil des Gebäudekomplexes wird als Anschlussunterbringung für die Geflüchteten genutzt. Für den Teil ist die Stadt zuständig. Aktuell leben dort 101 Ukrainer und Ukrainerinnen. | Bild: Anja Ganter

Villingen-Schwenningen muss 40,3 Prozent des Flüchtlingszustroms aufnehmen, der im Kreis ankommt. Die Quote ist aktuell noch nicht ganz erfüllt. „200 Menschen müssten noch aufgenommen werden“, sagt Charlotte Baumert. Also in Anschlussunterkünften untergebracht werden. Das ist alles andere als leicht. Für Familien mitunter noch machbar. Für ältere, kranke, gar pflegebedürftige Menschen beinahe unmöglich.

„Wir haben schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Wohnungen, die uns angeboten wurden“, sagt Baumert. Keine Heizung, kein Warmwasser, kein Brandschutz. „Zum Teil waren es menschenunwürdige Zustände“, sagt Renna.

Inzwischen wollen viele der Geflüchteten aus der Ukraine hierbleiben. „Vor allem dann, wenn die Kinder hier schon studieren oder in die Schule gehen und sich eingelebt haben“, sagt Livia Renna. Rund 1600 Menschen aus der Ukraine leben aktuell im Stadtgebiet.

Neben der Wohnungssuche ist die Jobsuche das andere große Thema, mit dem sich Renna und Baumert beschäftigen.

Im Moment kann die Stadt VS die geforderte Quote noch nicht ganz erfüllen. 200 Personen müssten aktuell noch untergebracht werden. | Bild: Anja Ganter

„Sehr sehr viele wollen arbeiten“, sagt Baumert. Einige haben auch bereits Jobs. Lagerarbeiter oder Zeitungsausträger ist oft dabei. Jobs, für die sie oft überqualifiziert sind. „Die meisten haben studiert oder eine höherwertige Ausbildung“, sagt Baumert.

Viele der Geflüchteten kommen schon mit ihrem Lebenslauf in die Sprechstunde. Baumert und Renna schauen dann drüber oder tippen ihn am PC ab, wenn er nur handschriftlich gefertigt war.

Ein Pärchen haben sie gerade in der Unterbringung, erzählt Renna. Sie waren Ärzte in der Ukraine. Sie wollen auch hier wieder als Ärzte arbeiten. Weil sie keinen Platz in einem Deutschkurs bekommen haben, lernen sie jetzt online. Wenn sie die Prüfung bestehen, dann können sie ein Praktikum im Klinikum machen. Die Zusage haben sie bereits.