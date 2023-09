Trotz heißer Temperaturen nutzten zahlreiche Besucher den deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals zur Besichtigung selten zugänglicher Bau- und Kunstdenkmale in Villingen-Schwenningen.

„Ein Denkmal kann auch unscheinbar sein,“ erklärte Christine Blessing vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau. Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Peter Gaßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Franziskaner Museum, präsentierte die Expertin für Baugeschichte die ehemalige Münze in der Kanzleigasse. Das auch als „Kanzleischeuer“ bekannte Gebäude aus dem 13. oder 14. Jahrhundert ist das älteste Gebäude des „Machtzentrums“ – bestehend aus Rathaus, Kanzlei und Pfarrhaus – im Herzen der historischen Innenstadt. Fenster und Giebel weisen laut Blessing auf unterschiedliche Bauphasen hin. Abbundzeichen im Dachstuhl belegen, dass dieser ebenfalls später gebaut wurde.

In lockerer Weise vermittelte Christine Blessing umfangreiches historisches Wissen zum Bau der Münze. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass sich die Nutzungsgeschichte eines Gebäudes schwieriger recherchieren lasse. Ein niedriger Zwischraum in dem in den 1930er-Jahren als Jugendherberge genutzten Gebäude gebe immer noch Anlass für Spekulationen. Allerdings deute vieles darauf hin, dass das Gebäude ab 1387 als Münzprägeanstalt genutzt wurde. Anschaulich beschrieb Peter Gaßmann die Organisation des Münzbetriebes und die Arbeitsabläufe bei der Münzprägung. Zum Abschluss des informativen Einblicks in das heute als Post- und Druckzentrum der Stadt genutzten Gebäudes konnten die Besucher mit selbst gepressten Münzen ein Stück Geschichte nach Hause nehmen.

Die DBA Deutsche Bauwert AG nutzte den Tag des offenen Denkmals zur Präsentation der Projektentwicklung im Von-Richthofen-Park. Auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht ein neues Wohnquartier mit rund 350 Wohnungen und Gewerbeflächen. Ein Teil der Wohnungen wurde mit öffentlichen Mitteln gefördert und liegt rund 30 Prozent unter der ortsüblichen Miete. Laut Projektbeschreibung zeigten die Kasernengebäude aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts Einflüsse der Reformarchitektur mit Anklängen an den Barock. Damit stünden diese unter Denkmalschutz. Bei der Führung über das weitläufige Gelände ermöglichte Garlef Konrad Reche, leitender Mitarbeiter des Unternehmens, den zahlreichen Interessierten einen Einblick in die ehemalige Reithalle. Mit ihrer filigranen Dachkonstruktion stehe das Gebäude unter Denkmalschutz und sei auf eine gewerbliche Nutzung eingeschränkt. Der ehemalige Exerzierplatz bleibe als begrünte Mitte des Wohnquartiers erhalten – und damit auch der Charakter des ehemaligen Kasernengeländes.