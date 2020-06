von Roland Dürrhammer

Eigentlich hätte die Präsentation der Kunstinstallation in der Klosterkirche St. Ursula „gewebt/geteilt“ von Axel Heil, begleitet von einer musikalischen und liturgischen Gestaltung in der Fastenzeit stattgefunden. Durch die Corona Pandemie konnte jedoch die Installation nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Doch alles einfach wieder abbauen wollten die Verantwortlichen Axel Heil, Matthias Eschbach und Markus Kreutz nicht. Ab Samstag wird nun die Verhüllung des Altars für die Besucher zugänglich gemacht. „Wir öffnen bis Mitte Juli immer samstags von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr die Klosterkirche für die Besucher“, so Eschbach. Keine Liturgie, keine musikalische Gestaltung. Vorbeikommen, in sich gehen, Momente der Ruhe, sich seine eigenen Gedanken zur der Installation machen und sich darüber auszutauschen, so der Gedanke der Verantwortlichen.

Für Überlegungen, was Heil mit den Installation ausdrücken möchte, ist für die Besucher genügend Raum. „Wir sind bewusst nicht darauf eingegangen, damit die Besucher sich ihre eigenen Gedanken machen können“, sagt Axel Heil. Die drei Vliesstreifen gemalt und gezeichnet auf Papier in Acryl und Kreiden mit Wachs gebügelt, verhüllen den Altar in den Farben blau, rot und grün. „Vermischt man die Farben optisch, ergibt es weißes Licht und man könnte da die Erscheinung im weißen Licht hineininterpretieren“, so Kreutz.

Seit 2017 ist es die vierte Kunstinstallation in der Klosterkirche und die Wenigen, die sie bereits sehen konnten, zeigten sich begeistert. Österlich leuchtende Farben sehen die Betrachter, während die zurückhaltende Farbgebung der Fastenzeit dem Hochaltar zugewandt ist.

2021 wird es weitergehen: „Wie, das kann ich heute noch nicht sagen, weil es noch Monate bis dahin sind und wir nicht wissen, wie sich die Lage entwickeln wird“, so Axel Heil. Mit der Kunstinstallation möchten die Beteiligten diese Art der Altarverhüllung, die auf Fastentücher zurück geht, in Villingen wieder aufleben lassen, aber auch sicherstellen, dass die Klosterkirche im Bewusstsein der Leute verankert bleibt.