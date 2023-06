Video 25. Juni 2023, 08:00 Uhr

Als Gemeinschaft gegen das Hofsterben

Über 5000 Bauernhöfe wurden alleine in Baden-Württemberg in den vergangenen 10 Jahren aufgegeben. Gerade in kleineren Betrieben fällt die Nachfolge schwer. Eine Lösung dafür ist die Verpachtung an eine Hofgemeinschaft.