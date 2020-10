Paula Maria Müller, so ihr Geburtsname, kam kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges am 13. Oktober 1913 in der Niederen Straße 1 in Villingen zur Welt. Wilhelm II. war damals noch Kaiser.

Heute lebt Sie im Heilig-Geist-Spital mit Blick auf den Warenbach, ganz in der Nähe der Bleichestraße 21, wo die Familie 40 Jahre lang zuhause war.

Aufgrund von Corona muss das Geburtstagsfest in diesem Jahr allerdings etwas kleiner ausfallen. Ihre drei Kinder wollen sie an diesem Festtag besuchen, ein Nichte hat sich ebenfalls angekündigt. Mehr als vier Besucher dürfen es allerdings nicht sein.

Der SÜDKURIER schickt daher auf diesem Wege Geburtstagsgrüße an die älteste Bürgerin der Doppelstadt.

