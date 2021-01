Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Alles bereit für den Impfstart in der Tennishalle – Termine werden ab Dienstag vergeben

Jetzt kann es endlich losgehen: Das Impfen im Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Tennishalle in VS-Schwenningen. Erste Impfungen finden am Freitag und Samstag statt.