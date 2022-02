VS-Villingen vor 1 Stunde

Alarm in der Villinger Innenstadt: Feuerwehr rückt zu St. Ursula aus

Kurz vor 15 Uhr heulen am Mittwoch, 9. Februar, die Sirenen in den St. Ursula Schulen. Duzende Schüler verlassen das Gebäude. Kurze Zeit später rücken mehrere Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn an. Mit Videos!