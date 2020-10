„Wir machen Baden-Württemberg zum sicheren Hafen! Wir haben Platz!“ Unter diesem Motto fand am Tag des Flüchtlings, am 2. Oktober, im Rahmen eines landesweiten Aktionstags auch in Villingen-Schwenningen eine Aktion auf dem Marktplatz statt. Organisiert und durchgeführt wurde diese von der Lokalgruppe der Seebrücke VS. Rund 350 Menschen ließen in knapp zwei Stunden an diesem Freitagabend eine dramatisch Szene auf sich wirken und konnten sich mittels Informationsmaterial an einem Begleitstand näher zur Thematik sowie den Forderungen der Seebrücke informieren.

An einem Infostand gibt es Material über die Arbeit der Seebrücke und das Anliegen. | Bild: Seebrücke VS

Unterstützt wurde die Aktion vom Bündnispartner Pro Asyl Villingen-Schwenningen. Die szenische Darstellung bildete das grausame Sterben auf dem Mittelmeer ab, teilen die Organisatoren mit. Menschen in Warnwesten lagen am Rande eines abgegrenzten Raumes, in dem ein wohlsituiertes Ehepaar speiste. Die abgesteckte Fläche betrug genau 46,7 qm und stellt somit die durchschnittliche Wohnfläche einer in Deutschland lebenden Person dar. Im Gegensatz dazu waren im Flüchtlingsheim Moria auf der griechischen Halbinsel Lesbos zuletzt 20 000 Menschen in einer Einrichtung untergebracht, die für 2800 Menschen konzipiert wurde.

Rings um den markierten Platz liegen Menschen mit Schwimmwesten, sie symbolisieren die Flüchtlinge, die bei ihrer Flucht über das Mittelmeer oft ertrinken. Das Ehepaar in der Mitte speist auf einer abgesteckte Fläche von genau 46,7 qm, das ist die durchschnittliche Wohnfläche einer in Deutschland lebenden Person. | Bild: Seebrücke VS

Dadurch fehle es nicht nur an Platz, sondern auch an hygienischer Versorgung und medizinischer Betreuung. Man war Krankheiten, nicht zuletzt dem Corona-Virus wehrlos ausgesetzt. Die Seebrücke VS fordert nach eigenen Angaben die sofortige Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager und ruft gemeinsam zur Unterstützung der Kampagne “Sicherer Hafen Baden-Württemberg„ auf. Erste Gruppen wie Fridays for Future, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft oder der Landesjugendring haben sich den Forderungen des Bündnisses bereits angeschlossen.

Bild: Seebrücke VS

Ines Fischer von den Seebrücken Baden-Württemberg betont: „Die Zustände an Europas Außengrenzen egal, ob auf den griechischen Inseln, der bosnisch-kroatischen Grenze oder auf dem Mittelmeer müssen sich unverzüglich ändern. Wir dürfen nicht dabei zusehen wie die Genfer Flüchtlingskonvention und Menschenrechte de facto abgeschafft werden.“