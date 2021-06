Der Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt in diesem Jahr an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ teil. Durch die Teilnahme des Landkreises ist es möglich, dass sich alle Städte und Gemeinden im Kreis kostenfrei an der Aktion beteiligen können. In diesem Jahr nutzen dies Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, Blumberg, Königsfeld, Furtwangen und Gütenbach.

Die Stadt Villingen-Schwenningen ist sogar schon zum wiederholten Mal dabei. Am 1. Juli geht es los und bis zum 21. Juli gilt es dann, dass so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich, so viele Rad-Kilometer wie möglich sammeln. „Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, dass Bürgerinnen und Bürger für das Radfahren im Alltag sensibilisiert werden und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kommunalen Parlamente eingebracht werden“, erklärt Teresa Tewes, die Klimaschutzbeauftragte des Landratsamtes. An 21 Tagen am Stück sollen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden.

Donaueschingen So viele Teams wie noch nie beim Donaueschinger Stadtradeln 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs sind die Ziele der Aktion. Organisiert wird das Stadtradeln vom Klima-Bündnis, mit über 1700 Mitgliedern in 26 Ländern Europas das größte kommunale Netzwerk, das sich für den Schutz des Weltklimas einsetzt.

Beim Stadtradeln können sich Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen, die im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 30. September frei wählbar sind, an dem Wettbewerb beteiligen – im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde der Projektzeitraum auf den 1. bis 21. Juli gelegt. Gesucht werden die fahrradfreundlichsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die Teams, die im Aktionszeitraum die meisten Kilometer erradeln. Jedes Jahr wächst die Teilnehmerzahl. So konnten 2020 bereits über 115 Millionen Kilometer gesammelt werden.

Mitmachen können alle, entweder im Team mit Arbeitskollegen oder individuell. Mit Beginn des Aktionszeitraums in der jeweiligen Kommune heißt es dann, drei Wochen lang möglichst viele Kilometer zu sammeln. Anmelden können sich Interessierte online (http://www.stadtradeln.de/schwarzwald-baar-kreis oder unter http://www.stadtradeln.de und dem jeweiligen Stadtnamen).