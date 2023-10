2023 finden die Adventsfenster in Villingen nun schon zum zehnten Mal statt. Vom

1. bis 24. Dezember sorgt diese besondere Variante des Adventskalenders an jeweils wechselnden Orten in der historischen Innenstadt für vorweihnachtliche Stimmung.

Jeden Abend um 18 Uhr wird ein Adventsfenster geöffnet. Was die Besucher an den Abenden erwartet, bleibt jedoch bis zum Schluss ein Geheimnis. Lediglich der Ort wird veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren haben jeden Abend zwischen 150 und 200 Bürgerinnen und Bürger die Veranstaltungen besucht, um gemeinsam den Zauber der Adventszeit zu genießen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Damit auch in diesem Jahr 24 Adventsfenster geöffnet werden können, suchen die Organisatoren nach Personen, Unternehmen oder Vereinen, die Lust haben, die Menschen mit einer etwa 20-minütigen Darbietung in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Organisiert werden die Adventsfenster seit Jahren von Margot Schaumann, die dabei vom Stadtmarketing Villingen-Schwenningen unterstützt wird. Gemeinsam wollen sie auch in diesem Jahr ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammenstellen.

Die Beiträge für die einzelnen Fenster können aus den Bereichen Theater, Musik oder Geschichten/Gedichte stammen. „Auch ganz Außergewöhnliches oder etwas, das es so noch nie gab, darf es sein“, schreibt die WIR Villingen-Schwenningen GmbH. Eines sei den Organisatoren allerdings wichtig, die Villinger Adventsfenster müssen innerhalb der Villinger Innenstadt stattfinden.

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr, wenn wieder interessante Örtlichkeiten mitmachen und auch etwas Neues dabei ist“, erklärt Margot Schaumann. Im Jahr 2022 war die Bandbreite groß. Unter anderem öffneten die Rietvögel, die Trommlerwieber, die Konditorei Saveurs de France, die Karl-Brachat-Realschule, der Zappelphilipp und Oberbürgermeister Jürgen Roth ein Adventsfenster.