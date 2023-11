Schaut man auf das Kalenderblatt an der Wand, dann wird jedem klar, der Herbst ist da und bis zum Weihnachtsfest sind es nur noch wenige Wochen. Zuvor aber kann man die heimelige Adventszeit genießen und der eine oder andere Weihnachtsmarkt öffnet demnächst seine Pforten.

Ein ganz besonderer Adventsbasar lädt nach der zweijährigen Coronapause auch wieder ein. In der Villinger Marie-Curie-Straße, hier haben sich viele innovative Unternehmen niedergelassen, feiert das Familienunternehmen Bliestle die beginnende Adventszeit schon mal vor und lädt ein zu einem besonderen Adventsbasar. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, erwarten Sabine, Wolfgang und Patrick Bliestle wieder mehr als 1000 Gäste, die das besondere Flair des Marktes genießen wollen. Und es gibt wieder einiges zu sehen, zu genießen und zu bestaunen.

Nachhaltige adventliche Gestecke, Glühwein, Crepes, Leckeres aus dem Thermomix, Naschereien und Pizza von Maurizio, die im Haus untergebrachte Tagespflege der Caritas, das Café Marie, steht mit Bastelarbeiten und einer leckeren Kuchen- und Kaffeetafel bereit und der Genussladen lädt ein, kulinarische Spezialitäten zu genießen. Weitere handgefertigte Angebote wie Kreatives aus Kork, schicke nachhaltige Mode und handgefertigter Modeschmuck runden das Angebot ab und am Stand von Don Eberhardo bekommt man Feinkost aus Spanien.

Als besonderes Extra findet während des Basars ein interessantes Suchspiel in allen fünf Gebäuden statt. So kann man das Unternehmen Bliestle als Besucher beinahe spielerisch kennen lernen. Dabei helfen riesige aufblasbare Figuren und am Ende winkt den Teilnehmern ein kleines Geschenk. „Lassen Sie sich verzaubern von einem tollen, vielfältigen Angebot und genießen Sie bereits jetzt die bevorstehende Adventszeit“, laden die Bliestles ein.

Am Freitag öffnet der Basar in der Zeit von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Damit auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen, steht eigens ein Kinderkarussell auf dem Gelände. Jetzt brauche man nur noch das richtige Wetter, hofft man bei Bliestle. Bei ungünstiger Prognose kann die Veranstaltung aber auch komplett nach drinnen verlegen werden.

Das Konzept der erfolgreichen Unternehmens sei „so simpel wie logisch“, erklärt Wolfgang Bliestle. „Wir leiten und begleiten.“ Als Profi für Inneneinrichtungen sei man ganz an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet und liefere ein Full-Service-Paket „von der Planung bis zum letzten Teelöffel“, so der Unternehmer. Sowohl stilvolle und preisbewusste Standards als auch hochwertige Premiumeinrichtungen sind bei Bliestle Teil des Leistungsumfangs und eine umfassende fachliche Beratung zu jeder Zeit selbstverständlich. (in)

Bliestle Planung

Was vor zehn Jahren seinen Anfang nahm mit einem Neubau in der Villinger Marie-Curie-Straße 4, hat sich unaufhaltsam weiterentwickelt und beherrscht mit seiner klaren Architektur von jetzt fünf Gebäuden das Gewerbegebiet am Vorderen Eckweg und ist immer noch am Expandieren. „Wir haben mit 15 Mitarbeitern an diesem Standort begonnen und geben aktuell 60 Mitarbeitern einen Job und ein Ende unseres Expansionskurses ist nicht zu sehen“, erklärt Firmeninhaber Wolfgang Bliestle. Er bezeichnet es als Glück, dass nicht nur seine Frau Sabine mit in der Firmenleitung tätig ist, auch Sohn Patrick gehört mittlerweile zu den Entscheidern, die das auf drei Standbeinen ruhende Unternehmen führen.

Die Einrichtung von Senioren- und Pflegeheimen ist das Kerngeschäft des Planers und Einrichters. Außerdem bietet Bliestle unter dem Titel be:fine moderne Küchentechnik in nahezu jeder Preisklasse. Das dritte Standbein be:living steht für die Kompetenz für Wohnen und Einrichten.