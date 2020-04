Unbekannte Täter, so schildert die Polizei, beschossen vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einer Zwille, also eine Schleuder, ein Badezimmerfenster an einem Wohngebäude am „Adlerring„. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise ans Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/6010).