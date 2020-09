Niedereschach vor 7 Stunden

Abschied von Pfarrer Alexander Schleicher

Mit einem feierlichen Dank- und Abschiedsgottesdienst verabschiedete sich am gestrigen Sonntag in der katholischen Kirche in Niedereschach der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“, Alexander Schleicher, von den Menschen der neun zur Seelsorgeeinheit gehörenden Kirchengemeinden.