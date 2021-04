Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Abiturienten befürchten Nachteile durch Corona

Lenny Münzer macht in diesem Jahr sein Abitur am Gymnasium am Romäusring. Für den SÜDKURIER hat er mit Klassenkameraden darüber gesprochen, wie sie die Pandemie wahrnehmen, was ihnen fehlt und welche Sorgen die Schüler haben.