Für Schüler gibt es nach dem Abitur unendlich viele Chancen: Alles scheint möglich. Da fällt vielen jungen Leuten die Entscheidung schwer. Wie genau ihr weiterer Lebensabschnitt aussieht, haben einige Villinger Abiturienten dem SÜDKURIER verraten.

Erst mal Kindern helfen

Die 19-jährige Tülay Peksert möchte vor Studienstart noch praktische Erfahrungen sammeln und absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr. | Bild: Carolin Joos

„Nicht direkt wieder lernen“, ist das Motto von Tülay Peksert. Die 19-jährige bestand ihr Abitur dieses Jahr an den Kaufmännischen Schulen 1 in Villingen. Für die direkte Zeit danach sind Urlaube geplant, ab September beginnt sie ein freiwilliges soziales Jahr. Dafür entschied sie sich für die Warenberg Grundschule, bei der sie sich als helfende Hand um die Kinder kümmert.

FSJ als Einstieg in ein Studium

„Ich überlege, Grundschullehramt zu studieren. Da gibt es keine bessere Möglichkeit, um Einblicke in den Berufsalltag zu bekommen, als ein FSJ“, berichtet sie. Das Beste daran: Sie kann die Schulferien nutzen, um zu reisen. Denn auch dies möchte Tülay Peksert mächstes Jahr machen. Reisen nach Hamburg, Spanien bis in die Türkei sind in Planung. Die Oberstufe sei immer mit viel Druck und Unbekanntemn verbunden gewesen. „Ich möchte mir noch etwas Zeit lassen und mich wirklich versichern, dass das Studium das Richtige für mich ist“, erzählt sie. „Und natürlich auch etwas Geld dafür sparen.“

Direkt ins Biologie-Studium

Fabian Scherzinger,18, möchte ab Oktober Biologie studieren. | Bild: Carolin Joos

Ganz anders als Tülay, wagt sich Fabian Scherzinger direkt in die Welt der Universität. Er ist 18 Jahre alt und erzielte sein Abitur an den Kaufmännischen Schulen 1. Für ihn heißt es ab Oktober wieder büffeln. Zum Wintersemester fängt er an der Universität Bayreuth sein Biologie-Studium an. Davor reist er und geht auf Wohnungssuche.

„Ich glaube, ich unterschätze die Arbeit, die mit einer eigenen Wohnung und sonstigem auf mich zu kommt. Am Anfang bin ich vermutlich etwas überfordert“, sagt er selbstkritisch. Plötzlich auf eigenen Beinen zu stehen, kann erst mal schwierig sein, nach den langen Jahren an der Schule.

Für Fabian Scherzinger ist klar, dass eine Ausbildung mit dem bestandenen Abitur nicht in Frage kommt. Während des Studiums möchte er jobben und in den Semesterferien eventuell reisen. „Aber das entscheide ich spontan“, lächelt er. Auf die Frage, warum er wegziehen möchte, hat Fabian natürlich auch eine Antwort parat: „An der Uni Bayreuth kann man ohne Nummerus Clausus Biologie studieren.“

Eine Ausbildung als Ergotherapeutin

Für Damaris Ulrich, 19, ist eines klar: Sie möchte mit Abitur eine Ausbildung machen. | Bild: Cjo

Eine Ausbildung mit Abitur ist undenkbar? Nicht für Damaris Ulrich. Nach ihrem Realschulabschluss stand für sie fest, dass sie im Bereich Soziales arbeiten möchte. Deshalb zog es sie auf die Albert-Schweitzer-Schule in Villingen, in der sie dieses Jahr ihr Abitur gemacht hat.

Im Oktober geht es dann endlich los für sie. In Freiburg beginnt Damaris Ulrich an der Ergotherapie-Akademie Südwest (EASW) ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin. „Ich fühle mich in Freiburg wohl und die Schule hat mich angesprochen“, sagt sie, „außerdem kann ich so übers Wochenende heimfahren und meine Familie sehen.“

Schnell auf eigenen Beinen stehen

Durch den Umzug in eine Stadt, die nicht soweit weg ist, hofft sie, sich schneller zurecht zu finden und von Anfang an selbstständig zu sein. Für ihre Zukunftspläne gingen die Reaktionen auseinander. Manche belächelten sie, dass sie trotz Abitur eine Ausbildung macht. „Für mich war schon lange klar, dass ich eine Ausbildung machen möchte. Ich möchte zuerst praktische Erfahrungen sammeln“, erläutert Ulrich.

Gap-Year Das Wort Gap-Year bedeutet übersetzt Lückenjahr und beschreibt die zeit zwischen Schulabschluss und Studien- oder Ausbildungsstart. Egal ob Praktika, Reisen, Work-and-Travel oder jobben, ein Gap-Year kann immer anders aussehen. Immer mehr Abiturienten entscheiden sich für diese „Lücke im Lebenslauf“ um nach dem Schulalltag andere Erfahrungen zu sammeln.

Für ihren Beruf gibt es zwar ein Studium, dass sei aber noch nicht so anerkannt. Ein Studium in der Zukunft schließt sie nicht aus, mit dem Abitur stehen alle Türen offen. Bis zum Ausbildungsstart macht sie weiter Praktika, geht auf ein Zeltlager und ist mit dem Umzug beschäftigt. In der Ausbildung gibt es weder Schul- noch Semesterferien, dass sei aber kein Nachteil, da sie sich unglaublich auf die Ausbildung freue.

Erfahrungen fürs Leben sammeln

Lina Maulbetsch schloss an der Kaufmännishen Schule 1 ihr Abitur ab. Für die Zeit danach entscheidet sich die 18-jährige für ein Gap-Year. | Bild: Cjo

„Ich möchte Erfahrungen nicht nur in Bezug auf den Beruf sammeln, sondern einfach generell fürs Leben“, erzählt Lina Maulbetsch. Die 18-Jährige konnte sich nach dem Abiball nicht entspannen, sondern fing direkt als Ferienarbeiterin in der Industrie an. Ab September arbeitet die Abiturientin bei der Post. Bis Mai wird sie dortbleiben. Sie möchte Geld verdienen und sparen, um reisen zu gehen.

Jetzt die Zeit für Reisen nutzen

Deshalb entschied sie sich gegen ein FSJ, dass zu schlecht bezahlt sei. Weitere praktische Erfahrungen für das Studium benötigt sie nicht. Im Sommer fährt sie nach Kroatien und Italien, im Frühjahr reist sie nach Indonesien. „Für mich ist jetzt die beste Zeit, um etwas von der Welt zu sehen“, meint sie. „Während des Studiums stelle ich es mir schwieriger vor, so vielfältig zu reisen.“

Nächstes Jahr im Oktober beginnt sie ein Lehramtsstudium. „Ich gebe schon lange Nachhilfe und merke, dass mir das Spaß macht“, erläutert Maulbetsch. Dafür möchte sie auf jeden Fall in Baden-Württemberg bleiben, um den engen Kontakt zu Freunden und Familie halten zu können.

Gespannt auf all das Neue

Egal ob Studium, Ausbildung, FSJ oder Gap-Year, die Zeit nach dem Schulabschluss ist aufregend und spannend, aber natürlich auch etwas unsicher, berichten die die Abiturienten. Auch wenn die Schulzeit durch viele Krisen und Turbulenzen geprägt waren, sehen sie dies kaum als großes Hindernis. Sie sind jetzt erst mal gespannt auf all das Neue, dass sie erwartet.