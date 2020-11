Hier ein zugeklebtes Schaufenster, dort ein Schild an der Tür mit der Aufschrift „zu vermieten“. Bei einem Gang durch die Villinger Innenstadt begegnen Besuchern diesen Zeichen für Leerstände immer wieder. Ein Problem, dass durch die Pandemie intensiviert werden könnte und bereits zuvor verschiedenste Ursachen hatte.

Leerstand gibt es überall

„Leerstand ist kein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Villingen-Schwenningen„, sagt Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.“Das ist in allen Gemeinden in der Region ein Thema.“ Laut einer Analyse der IHK liegt die Leerstandquote bei 12 Prozent. Prognose, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, steigend.

Die Gründe für Leerstand sind unterschiedlich und strukturell schwer anzugehen. „Eine Immobilie hat immer eine unterschiedliche Geschichte und Eigentümerstruktur“, so Philipp Hilsenbek gegenüber dem SÜDKURIER. Dort könnten Probleme wie fehlende Nachfolger, zu hohe Mietpreise, ein nicht ortsansässiger Vermieter, uneinige Erbengemeinschaften, keine geeigneten Mieter und viele andere Dinge eine Rolle spielen. Um diese Probleme anzugehen gebe es kein erprobtes Instrumentarium. Eine Stadt habe eigentlich keine Handlungsmöglichkeiten, weshalb Leerstände auch oft länger präsent sein könnten.

Gründe stehen nicht im Schaufenster

„Die Gründe für Leerstände stehen leider nicht im Schaufenster„, sagt auch Matthias Jendryschick vom VS-Stadtmarketing und Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus GmbH Villingen-Schwenningen. „Innenstädte verändern sich stetig. Das war, getrieben durch den Onlinehandel, auch schon vor Corona so.“

Doch nun leben wir eben in Zeiten jener Pandemie, die bereits zu großer Veränderung und Dynamik in sämtlichen Lebensbereichen geführt hat. Probleme, wie sie beispielsweise der Einzelhandel hat. So spricht Angela Nisch, Stadtplanerin und ehemalige Citymanagerin der Stadt Nagold, im Interview mit Philipp Hilsenbek von einem Besucherrückgang von rund 70 Prozent im Corona-Jahr 2020. Der Handelsverband Deutschland rechnet mit 50.000 Insolvenzen im Land. Die Gründe: Kaufzurückhaltung, Kaufunlust, finanzielle Unsicherheit, Angst. Doch drohen uns leere, ausgestorbene Innenstädte?

Die Pandemie sorgt für einen Wandel

Eins scheint klar: „Die Corona-Pandemie sorgt für einen Paradigmenwechsel für die Innenstadt„, prognostiziert Philipp Hilsenbek. „Früher schufen Handel und Gastronomie die Frequenz einer Innenstadt. Jetzt gilt es eben, diese Frequenz für den Handel und die Gastronomie zu schaffen. Das benötigt völlig neue Ansätze.“ Es müsse sich lohnen nach Villingen zu kommen, man benötige neue Besuchsgründe. Man müsse als Region auf Augenhöhe mit Freiburg, Stuttgart und dem Bodensee kommen. „Wir haben die Attraktivität des Kleinen und Schönen“, so Hilsenbek. „Das zu vermarkten ist das Gebot der Stunde.“

Die ungenutzten Immobilien müssten neuen Zielgruppen angeboten werden, beispielsweise für urbanes Wohnen, Handwerk, Kitas, Einzelhandel oder anderer Alternativnutzung. Dafür brauche es allerdings Austausch, Ressourcen und die Bereitschaft der Akteure, also der Händler, Gastronomen, Hausbesitzer, der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat sowie letztlich auch der Bürger der Stadt.

Urbanes Wohnen

Die Folge laut Matthias Jendryschick: „Der Mix in der Innenstadt wird sich stark verändern.“ Vor allem das Thema Wohnen wird dazukommen. Maßgeblich wohl für junge Menschen, die den urbanen Raum schätzen und ältere Menschen, die auf kurze Wege eher angewiesen sind. Er glaubt daher nicht, dass es sehr viel mehr leerstehende Gebäude auf lange Sicht geben wird. Doch durch Corona und die damit einhergehende Dynamik könne keiner sagen, was da kommt.

„Das wissen wir erst, wenn die Pandemie um ist“ sagt Rainer Böck. Er ist Vorsitzender des Gewerberverbands Oberzentrum im Bereich Handel und Gewerbe, ehemaliger Gewerbetreibender und Hauseigentümer in Villinger Fußgängerzone. Wenn die Menschen die Stadt erhalten wollen würden, sei es laut Böck zwingend erforderlich den eigenen Bedarf im Wohnort einzukaufen. „Ein florierender Handel in den Städten ist das Wichtigste. Nur so sind Städte ja überhaupt entstanden. Sonst wären es ja Dörfer geblieben.“

Einzelhandel mit Zukunft

Genau dort sieht Tanja Broghammer, Geschäftsführerin von Broghammer Mode und selbst Immobilieneigentümerin, die Chance für einen Wandel im Einzelhandel. „Wenn die Händler die Dinge erfüllen, die den Handel ausmachen, also vor allem kundenorientiert zu arbeiten, werden sie die Krise überleben“, sagt sie. Und das sei überaus wichtig um den Innenstadtmix weiterhin zu gewährleisten. Der Einzelhandel ist für Tanja Broghammer keine aussterbende Gattung, sondern vertritt die berechtigten Interessen der Bürger. Genau deshalb habe gut geführter Einzelhandel eine Zukunft, auch nach der Corona-Krise. Wann auch immer dies sein wird.