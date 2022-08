Alarm an den Schwarzwaldbächen: Das Niedrigwasser lässt kaum noch Lebensraum für die Fische übrig. Kippen hier demnächst ganze Lebensräume von Insekten und Vögeln? Ein Experte klärt auf und legt dar, weshalb es im Jahr 2022 einen besonderen Retter in der Region gibt.

Er lehrt an der Stuttgarter Universität, ist selbstständiger Umweltingenieur und neuerdings auch Vorsitzender des Villinger Anglervereins. Christian Haas hat zudem ein Spezialgebiet: Das Ökosystem an den Gewässern im Schwarzwald-Baar-Kreis.

„Das große Fischsterben gab es dieses Jahr nicht“, sagt Haas. Dennoch bewertet er die Lage in den Bächen der Region als überaus kritisch. Er nennt ein Beispiel: „Der klassische Schwarzwaldfisch ist die Bachforelle und sie leidet sehr“, weiß der 34-Jährige.

Christian Haas lebt in St. Georgen. Von hier aus arbeitet und angelt der Umwelt-Ingenieur. Unser Bild stammt von Juli 2020. | Bild: Göbel, Nathalie

Dass es den Bachfischen nicht gut gehen kann, ist jedem Naturfreund, der genauer hinschaut, klar. Haas, der auch international Unternehmen und Organisationen als Umweltingenieur berät, sieht folgendes Szenario: „In den schmaler gewordenen Bächen gibt es teils nur noch wenige tiefe Stellen. Dort, so erklärt er, tummelten sich die Fische in der Hoffnung, noch sauerstoffreicheres Wasser zu finden.

Tiere verschleppen die Kadaver

Nicht immer gehe diese Suche gut aus. Geschwächte Fische, die etwa mit Pilzbefall oder anderen Problemen kämpfen, schaffen es als erste nicht mehr. „Der Fisch schreit nicht, wenn er stirbt“, sagt Haas. Oft finde sich trotz sterbender Fische auch kein Kadaver, teils würden diese von Tieren verschleppt oder auch gefressen.

In den letzten, tieferen Stellen der Bäche gehe es oft hoch her. „Forellen haben hier Stress, auch, weil sie – wie der Mensch – gerne ein wenig Platz um sich herum haben“, schildert Haas.

Für hungrige Vögel machen diese Bedingungen das Jagen leicht. Laut Haas machten sich im Schwarzwald-Baar-Kreis auch immer mehr neue Arten breit. Der Gänsesäger etwa oder auch der Kormoran. Der Gänsesäger ist ein Entenvogel. Er rücke, so beobachtet es Haas, inzwischen in Gebiete vor, in denen die Fische bis zuletzt ungestört leben konnten.

Gefräßiger Entenvogel

„Die kleineren Schwarzwaldbäche sind mittlerweile auch Jagdgebiet dieses früher hier nicht ansässigen Vogels“, so der Chef des Anglervereins. „Ein Gänsesäger frisst am Tag 400 Gramm Fisch“, weiß Haas. Findet der Vogel nur kleinere Forellen, würden die Bestände in einem kleinen Bach oft rasch und deutlich dezimiert.

Das leichte Spiel der Fisch-Jäger beobachtet auch Tobis Kühn. Der Leiter des Forstamtes schildert Erlebnisse von Villinger Waldbächen. Auch hier ballten sich die Fische oft auf wenigen Quadratmetern. Der Reiher, so Kühn, „hat leichtes Spiel“.

Tobias Kühn, Forstamtsleiter | Bild: Trippl, Norbert

Kühn und sein VS-Forstamt fuchst noch etwas andres: der Biber. Reihenweise fällen die Nagetiere oft Bäume an Bächen, die dann ins Wasser fallen. Heißt das noch weniger Lebensraum für die Schwarzwaldfische?

Nein, sagt Christian Haas. Er offenbart im Gespräch mit dem SÜDKURIER ganz andere Beobachtungen und Schlussfolgerungen. „Ohne den Biber hätten die Bachforellen im Schwarzwald dieses Jahr in einigen Gewässern der Region nicht überlebt“, sagt Haas. Begründung: Er beobachte vielfach, dass bei den Biberdämmen tiefe Wasserstellen entstanden seien, in die sich die Fische jetzt tatsächlich im Frühjahr und Sommer gerettet hätten.

Der Schwarzwald-Biber war 2022 besser als sein Ruf. Zumindest für die Fische in den Bächen scheint das Tier besondere Dienste geleistet zu haben. Das Foto zeigt ein vom städtischen Forstamt Villingen-Schwenningen ausgestopftes Exemplar. | Bild: Trippl, Norbert

Haas sieht allerdings auch andere Veränderung im Ökosystem der Schwarzwaldbäche. Die Groppe beispielsweise, so führt er aus, lebe in kleinen Hohlräumen unter Steinen im Bach. Durch die Umtriebe der Biber würden diese Kleinst-Habitate jedoch oft zerstört. Im besten Fall, so Haas, wanderten die kleinen Bachfische dann weiter und suchten sich eine biberfreie Zone.

Generell sieht der Vorsitzende der Villinger Anglergesellschaft die Lebensräume in den Schwarzwald-Baar-Bächen im Wandel. Zum Beispiel für das Neunauge. Für diese hierzulande heimische Fischart schaffe der Biber durchaus neue Lebensräume.

Ein Problem sind die Biber-Bauten oft für die Bachforelle. Wie anderswo auch Lachse, wandere die Bachforelle im Schwarzwald zu ihren angestammten Laichgebieten. Versperrt plötzlich ein Biberdamm den Wasserweg, kommt die Forelle oft nicht voran. Haas schildert, dass die Fische dann auch minderwertige Laichstätten aufsuchen müssten. Was dies in der Populations-Folge bedeute, sei in der Langzeit-Betrachtung noch offen.

Imposant: Der Biberdamm bei Oberkirnach. Forellen kommen hier nicht mehr zu ihren Laichgebieten durch. | Bild: Christian Haas

Klar sei: Viele Fischarten litten unter den gestiegenen Wassertemperaturen in den Bächen. Die Sonneneinstrahlung in die nur noch spärlichen Rinnsale sei teils enorm. Die Bachforelle habe, so erklärt es Haas, „ab 25 Grad Wassertemperatur kaum noch eine Überlebenschance. Die Mortalität ist dann erreicht.“