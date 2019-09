Eine besondere Jubiläumsfeier erlebten die letzten beiden Schwestern aus dem ehemaligen Villinger St.-Ursula-Kloster in den vergangenen Tagen. Schwester M. Roswitha Wecker konnte ihre Diamantene Profess begehen und Schwester M. Siegrun Schachtner ihre Goldene Profess.

Ihre Feier fand, zusammen mit derjenigen von fünf weiteren Jubilarinnen, in Brig im Schweizer Kanton Wallis statt. Die dortigen Ursulinen hatten die beiden Schwestern nach der Auflösung des Villinger Klosters im Jahr 2015 aufgenommen. Den Festgottesdienst leitete der Bischof von Sitten, Jean-Marie Lovey.

Zwei bewegte Leben

Die gebürtige Aalenerin Schwester Roswitha war 1957 in St. Ursula in Villingen eingetreten und hatte 1959 ihre Profess abgelegt – das Gelübde, mit dem sie sich der Klostergemeinschaft anschloss. Als Lehrerin unterrichtete sie in der städtischen Mädchenschule, der heutigen Klosterringschule, sowie im Progymnasium und in der Realschule des Klosters.

Im Jahr 1965 wurde sie die letzte Leiterin des Internats von St. Ursula, das sie 1984/85 in die Tagesschule umwandelte. Nach ihrer Pensionierung 2001 übernahm sie die Verwaltung des Klosters und wurde 2012 dessen letzte Superiorin. Seit 2015 wohnt sie im Altenheim St. Lioba in Villingen und nimmt nach wie vor regen Anteil am Leben der Schule und der Villinger Pfarrgemeinden.

Die im Kreis Villingen aufgewachsene Schwester Siegrun hatte bereits als Lehrerin in Brigachtal-Klengen und in der Klosterringschule gearbeitet, bevor sie 1966 ins Kloster St. Ursula eintrat und 1969 ihre Profess ablegte. Sie bildete sich zur Realschullehrerin weiter und brachte seit 1971 ihre ganze Arbeitskraft in die St.-Ursula-Schulen ein.

Nach ihrer Pensionierung 2003 veranstaltete sie weiter „geistliche Oasen“ und Andachten für die Schulgemeinschaft. Mit der Schließung des Villinger Klosters 2015 zog sie in das Kloster St. Ursula in Brig/Schweiz, dessen Orden wie der ehemalige Villinger Konvent nach der Regel der Anne de Xainctonge lebt. Sie betreut seither dort mit großem Einsatz die Klosterkirche.