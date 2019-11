von SK

Roggenbachstraße

Der erste Einbruch soll sich am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr, ereignet haben. Unbekannte Täter sollen sich in der Roggenbachstraße an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht haben. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Eichenstraße

Mehr Erfolg hatten die unbekannten Täter, die zwischen 17 Uhr und 18.55 Uhr, in ein Wohnhaus in der Eichenstraße eingedrungen sein sollen. Eine Terrassentür wurde gewaltsam geöffnet. Die Eindringlinge durchstöberten das gesamte Haus nach Wertsachen. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Nummer 0741/4770 entgegen.