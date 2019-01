Sie laufen wieder! Nachdem der Benefizlauf des Ski-Clubs Villingen im vergangenen Jahr wegen fehlenden Schnees abgesagt werden musste, können in diesem Jahr wieder alle Hobby-Läufer ihre Skischuhe schnüren und zwei Stunden ihre Runden auf der Loipe am Auerhahn drehen. Am Sonntag, 20. Januar, um 10 Uhr, fällt der Startschuss.

"Dank der sehr guten Arbeit vom Forstamt Villingen-Schwenningen und des Sportwart Nordisch Thomas Huber ist die Loipe auf der Neuhäuslewiese in einem sehr guten Zustand", so Albert Simon, zweiter Vorstand des Ski-Clubs am Mittwoch.

Mitmachen kann bei dem Lauf jeder. Und wie in den vergangenen Jahren belohnt der Ski-Club jede gelaufene Runde (etwa 2,2 Kilometer) in der Loipe Neuhäuslewiesle mit einem Euro in die Benefizkasse. In diesem Jahr gehen die Erlöse an den Förderverein des Tannheimer Freibads.

Gestartet werden kann sowohl in der klassischen, als auch in der freien Technik. Am Ende findet eine Einzelwertung getrennt nach Damen und Herren statt. Vor zwei Jahren hatten sich immerhin 160 Läufer auf die Loipe gewagt. Einige der Teilnehmer schafften es zuletzt auf bis zu 18 Runden.

Für die Verpflegung, das hatte der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner bereits im Vorfeld zugesichert, ist ebenfalls gesorgt. Denn auch wenn der Gasthof Auerhahn Ende Dezember geschlossen hat und die neuen Pächter noch nicht im Einsatz sind, werde man Küche und Theke für diesen Tag noch einmal aktivieren. Zwar gebe es nur eine eingeschränkte Karte, aber niemand müsse Hunger oder gar Durst leiden.

Der Zwei-Stunden-am-Auerhahn-Lauf startet am Sonntag, 20. Januar, um 10 Uhr. Anmeldung sind noch möglich bis Samstag, 19. Januar, 18 Uhr, bei Thomas Huber unter Tel.: 07721/509093, per E-Mail an thomas.huber@scvillingen.de oder unter www.scvillingen.de/online. Auch am Sonntag sind Anmeldungen noch möglich vor Ort, bis neun Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Sonntag, von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr.