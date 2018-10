VS-Schwenningen vor 5 Stunden

Zwei Menschen bei Ultraleicht-Hubschrauberabsturz nahe VS-Schwenningen verletzt

Am Freitagnachmittag ist ein Ultraleicht-Hubschrauber an der Landstraße L 173 in Richtung Mühlhausen auf einer Wiese abgestürzt. Zwei Menschen wurden verletzt.