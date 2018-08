von Roland Dürrhammer

VS-Villingen (rod/cho) Die Heringsdörfler müssen ihr diesjähriges Sommerfest, das vom 25. bis 26. August stattfinden sollte, absagen. Zahlreiche Helfer fehlen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, so steht es aus einem Brief an die Mitglieder. Enttäuscht über die fehlende Bereitschaft der Mitglieder, mit anzupacken, zeigte sich der Vorsitzende Frank Thoma im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Das Sommerfest habe ich vor sechs Jahren ins Leben gerufen und jetzt steht es vor dem Aus", so ein resignierter Thoma. 45 bis 50 Helfer wären notwendig gewesen und wenn drei von sieben Ressortleitern fehlen, könne das der Vorstand nicht zusätzlich stemmen. "Es war schon in den letzten Jahren eine Gradwanderung und wir konnten das Fest gerade so durchziehen. Unter meinen Fittichen wird das Sommerfest nicht mehr stattfinden", so Thoma.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Lesen Sie auch

Ohne das Sommerfest fehle den Heringsdörflern eine wichtige Einnahmequelle. Folglich sei auch der Heringsdörflerball und der Fastnachtsumzug gefährdet. "Wenn wir keine Helfer haben gibt es keinen Ball, und an der Fasnet müssen dann Wagen stehen bleiben", sagt Thoma deutlich. Die erforderlichen Wagenbegleiter seien dieses Jahr nur schwer zu bekommen gewesen. 300 Mitglieder hat der 1960 gegründete Verein und für Thoma die Frage, wie lange es die Heringsdörfler noch geben wird.

Etwas positiver ist die Lage bei der Bürgerwehr- und Trachtengruppe, die am 18. und 19. August ihr Waldfest am Walkebuck veranstaltet. Vorsitzender Karl-Heinz Schwert bestätigt aber, dass es immer schwieriger werde, ausreichend Helfer zu finden. Für die Umsetzung benötigt er 60 bis 70 Leute, die in drei Schichten am Wochenende arbeiten. Da der Termin im August ist, sind viele Mitglieder im Urlaub. "Dieser Termin rührt noch aus der Zeit der Handwerkerferien her. Da war unser Sommerfest immer am letzten Wochenende", so Schwert. An diesem Termin habe der Verein festgehalten.

Auch bei der Bürgerwehr ist das Waldfest existenziell wichtig. "Es ist unsere wichtigste Einnahmequelle", so Schwert. Mit den 20 Euro Mitgliedsbeitrag ließen die Aktivitäten nicht finanzieren. Wenn es nicht eine Handvoll treuer Helfer gebe, die das gesamte Wochenende mit anpacken, sähe es bei der Bürgerwehr- und Trachtengruppe auch so aus wie bei den Heringsdörflern: "Dann könnten wir das Fest nicht durchführen."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein