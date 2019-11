Rund 50 neue Parkplätze sollen am Villingen Bahnhof entstehen. Der Konzernbevollmächtigter Thorsten Krenz teilte dies dem CDU-Landtagsabgeordneten Karl Rombach mit. Aktuell finden Planungen für das Nebengebäude des Villinger Bahnhofs statt, das baulich verändert werden soll, heißt es in Rombachs Pressemitteilung. Im Rahmen dieser Planungen seien auch neue Parkplätze vorgesehen. Gespräche zwischen der Stadt und der Bahn sollen aktuell noch stattfinden.

Nach einem Besuch von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) im Oktober, unter anderem mit einem Zwischenstopp am Villinger Bahnhof, bat Rombach Krenz um Auskunft, wo neue Parkmöglichkeiten geschaffen werden können.

Hintergrund ist auch die neue Verbindung des Oberzentrums mit Freiburg und Breisach durch die Breisgau-S-Bahn, die zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 starten soll. Dann ist die Elektrifizierung der Höllentalbahn abgeschlossen und eine Bahnverbindung ohne lästiges Umsteigen ist problemlos möglich. Zum Einsatz kommen neue Züge, die seit einigen Wochen in Villingen parken.

Kreis investiert viel

Der Landkreis hat für die Verbindung einen zweistelligen Millionenbetrag in die Elektrifizierung investiert. Es wird erwartet, dass dann auch viele Pendler und Besucher Freiburgs auf die schnellere Verbindung umsteigen. Von Freiburg aus geht es zudem noch weiter bis zum beliebten Ausflugsziel Kaiserstuhl, bevor die Fahrt dann in Breisach am Rhein und an der Grenze zu Frankreich endet.

Noch keine Details

Rombach finde es selbstverständlich begrüßenswert, wenn mehr Menschen auf die Bahn umsteigen, teilte er mit. „Allerdings müssen dann genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“ Hier müsste auch daran gedacht werden, wie weitere Fläche ausgewiesen werde. Dies sei immens wichtig. Es gelte in die Höhe zu denken und daher wäre es sinnvoll, wenn die Bahn Parkhäuser und keine Flächenparkplätze ins Auge fassen würde, die angrenzend am Villinger Bahnhof liegen. Doch wie die Überlegungen im Detail aussehen, teilte Rombach in der Pressemitteilung nicht mit.