Bereits einige Tage vor Heiligabend war für mehr als 50 Glückspilze aus der VS-Region Bescherung. Sie gewannen tolle Preise beim großen Weihnachtsgewinnspiel, das vom SÜDKURIER-Medienhaus und dem Einzelhandel der Stadt Villingen-Schwenningen organisiert wurde. Die Gewinner wurden mit Sachpreisen im Gesamtwert von über 10 000 Euro beschenkt.

Andreas Scherer (links) freut sich über den Gutschein für die Fahrt mit einem Hybridfahrzeug und Eintrittskarten für das Mercedes-Benz-Museum, den ihm Rolf Rabe von Südstern-Bölle überreicht. | Bild: Sprich, Roland

Mehr als 13 000 Rubbellose wurden in den vergangenen vier Wochen an die Kunden des VS-Einzelhandels bei jedem Einkauf dazu gegeben. Dies ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, als rund 9000 Rubellose ausgegeben wurden. Mit der damit verbundenen Chance auf einen der attraktiven Gewinne bedankten sich die Händler für die Treue der Kundschaft. Die Gewinner wurden im Vorfeld benachrichtigt, allerdings wurde nicht verraten, auf welchen der attraktiven Preise man sich freuen dürfe. Entsprechend groß war die Spannung vor der Bühne des Schwenninger Weihnachtsmarktes, wo sich am Freitagabend der Großteil der Gewinner dort versammelte, um darauf zu warten, dass ihr Name für einen der zahlreichen Gewinne aufgerufen wird.

Martin Vetter von Tour – Räder fürs Leben gratuliert der Gewinnerin des Hauptreises, Morena But. Sohn Felix hat schon mal auf dem Sattel Platz genommen. | Bild: Sprich, Roland

Leo Malsam, Gebietsverkaufsleiter des SÜDKURIER für die Region Schwarzwald-Baar, rief die Namen der glücklichen Gewinner auf, die sich in der malerischen Umgebung des Weihnachts-Hüttendorfs ihre Preise direkt abholen konnten. Einkaufsgutscheine des VS-Einzelhandels, Geschenkkörbe, Verwöhngutscheine fürs Auto, Eintrittskarten für den Europa-Park und vieles mehr fanden neue Besitzer.

Ulli Buschler freut sich über seinen Gewinn, einen hochwertigen Designer-Bürostuhl. Bernd Hauser von Smow überreichte ihm den Preis. | Bild: Sprich, Roland

Besondere Spannung herrschte bei der Verlosung der vier Hauptpreise. Den vierten Preis, ein Wochenende mit einem Hybridfahrzeug inklusive 400 Freikilometern sowie Eintrittskarten für das Mercedes-Benz-Museum im Gesamtwert von 800 Euro, gestiftet vom Autohaus Südstern Bölle, gewann Andreas Scherer aus Villingen-Schwenningen. Über einen hochwertigen Designer-Bürostuhl im Wert von 1750 Euro, gestiftet vom Villinger Einrichtungshaus Smow, freut sich Ulli Buschler aus Niedereschach. Einen Mähroboter im Wert von 1899 Euro, den die Firma Reinko Trenkle zur Verfügung gestellt hat, freut sich Kirsten Arand aus Villingen-Schwenningen. Den Top-Hauptpreis des Abends, ein Raleigh Ashford Pedelec im Wert von 3300 Euro, zur Verfügung gestellt vom Villinger Rad-Fachgeschäft Tour, hat Morena But aus Villingen-Schwenningen gewonnen.

Vor der Bühne auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt versammeln sich die Gewinner und sind gespannt, welchen der Preise sie gewonnen haben.

Alle Gewinner zeigten sich überglücklich über ihre Preise, die das bevorstehende Weihnachtsfest noch versüßen. Gemeinsam wurde noch stimmungsfroh gefeiert.

SÜDKURIER-Anzeigen-Beraterin Sabrina Carlini verteilt mit Kollegen leckere Weckmänner an die Besucher auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt. Bilder Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Auch die anderen Weihnachtsmarkt-Bummler kamen an diesem Abend nicht zu kurz. Der SÜDKURIER verteilte zudem leckere Weckenmänner, eine Überraschung, die zusätzlich vielen ein leckeres Weihnachts-Glück bescherte.