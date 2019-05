von Lenny Münzer

Das erste Mal wählen – das ist für viele Jugendliche eine Herausforderung. Deshalb fand jetzt eine Jugendkonferenz für Erstwähler unter dem Motto „Sag, was dich bewegt“ statt. Im Landratsamt angekommen, begrüßte Sven Hinterseh die rund 50 Jugendlichen, die gekommen waren.

Der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises eröffnete auch den Nachmittag. Organisiert wurde die Aktion von Jonathan Heimburger von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg.

Nach der Begrüßung ging es zur Sache: Mit einem Spiel wurden die Aufgaben des Landkreises verdeutlicht, bevor sich die potenziellen Erstwähler zu verschiedenen Fragen positionieren mussten. Moderator Udo Wenzl führte durch das Programm und befragte die Jugendlichen beispielsweise danach, wie wichtig ihnen Politik sei und wie zufrieden sie mit ihrer Gemeinde seien. Dabei fiel unter anderem auf, dass vor allem die Jugendlichen, die auf dem Land leben, Probleme mit den Busverbindungen haben.

Bei Gruppengesprächen hatte jeder Jugendliche die Möglichkeit, drei Themen ausführlich zu behandeln und mit den Experten, dem Landrat und Kreisräten, zu diskutieren. Es ging unter anderem um die Bereiche Verkehr, Digitalisierung und Integration

Nach einer Pause konnten sich die Jugendlichen weiter mit Kreistagsabgeordneten aller Fraktionen über weitere Themen unterhalten. Zum Abschluss regte Sven Hinterseh die Erstwähler nochmals an, am 26. Mai wählen zu gehen. Er wolle „ein Korn aussäen“ und die Jugendlichen mehr für Politik begeistern.

Jugendgemeinderäte geben anderen Jugendlichen Starthilfe

Die Jugendlichen zeigten großes Interesse und alle waren den ganzen Nachmittag über hoch motiviert. Vor allem in den Gesprächsrunden tauschten sich die Teilnehmer rege aus. Die acht Gruppen hatten jeweils einen Leiter, der am Morgen bei einem Coaching teilgenommen hatte und die Diskussion führte.

„Wir wollen die Beteiligung der Jugendlichen an der Politik anregen“, sagt Gruppenleiter Janik Probst. | Bild: Lenny Münzer

„Wir wollen die Beteiligung der Jugendlichen an der Politik anregen“, so Janik Probst, einer der Gruppenleiter. Ein zusätzlicher Pluspunkt war, dass unter den Erstwählern auch Mitglieder der Jugendgemeinderäte von Villingen und St. Georgen waren. Sie unterstützten die anderen Teilnehmer und halfen ihnen, sich in die Themen einzuarbeiten.

„Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen auch nach der Wahl noch weiter ausgebaut wird“, sagt Moderator Udo Wenzl. | Bild: Lenny Münzer

Moderator Udo Wenzl bezeichnete die Veranstaltung als vollen Erfolg. Er wolle „einen Dialog beginnen“ und ein „anderes Format anbieten“. Er betonte, dass er es schade finde, dass bei anderen politischen Veranstaltungen zu wenig Austausch mit den Jugendlichen herrsche. Dieser Nachmittag sei also eine tolle Gelegenheit, könne man doch direkt mit den Politikern sprechen. Als i-Tüpfelchen gab es in der Pause Pizza. So konnte man den Erstwählern die Politik gut schmackhaft machen.