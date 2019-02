War das ein Wetter vergangenes Jahr an der Villinger Fasnet: Dichtes Schneetreiben am Fasnetsmentig machte die Umzüge zu einer echten Herausforderung für die Teilnehmer. Vor allem die wunderbar gefalteten und gestärkten Krägen der Narros litten und fielen in sich zusammen. Das bedeutete Hochbetrieb für Kragenmacherin Angela Faißt, die mit ihrer Kollegin Monika Wursthorn im "Dauerstress" war, da deutlich mehr Krägen als sonst vor der diesjährigen Fasnet zu richten waren.

Einige nutzen zweiten Kragen

Die Zunft riet sogar zum Zweitkragen, um einen Ersatz zu haben, wenn der Erstkragen nass und damit unansehnlich geworden ist. "Das war schon heftig, was los war", berichtet Angela Faißt. Allerdings hatte sie jetzt das zweite Jahr in Folge so viel zu tun, da es 2017 an der Fasnet zum Teil in Strömen geregnet hat. "Einige sind auch dem Aufruf der Zunft gefolgt und haben sich einen zweiten Kragen zugelegt", berichtet Angela Faißt. Folgenden Rat gibt die Expertin, wenn der Kragen nass geworden ist: "Auftrennen, trocknen lassen und dann entweder selbst waschen oder ihn ungewaschen bei uns vorbeibringen." Ungewaschene Krägen kommen in die Wäscherei, dann werden sie gestärkt, gefaltelt und gestärkt. Rund zwei Stunden braucht Angela Faißt für einen Kragen, aber nur "wenn es gut läuft." Sie macht mit ihrer Kollegin alles in Handarbeit. Ein optimales Kragenwetter ist aus ihrer Sicht: "Auf jeden Fall trocken, aber zu warm sollte es auch nicht sein." Dann schwitzt der Narro und das ist auch nicht gut für den Kragen.

Noch legen sich die Meteorologen bezüglich des Wetters am Fasnetsmentig und Zieschtig nicht so richtig fest, aber eines ist sicher: "Schnee wird es nicht geben", erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Im Gegenteil: Es bleibt wohl mild, allerdings wird es nach momentanen Vorausberechnungen aber deutlich unbeständiger. "Der Donnerstag bringt die Wende, allerdings wohl erst am Abend", so Schmidt. Das heißt für den Kinderumzug zum Auftakt der diesjährigen Fasnet: Sonne und milde Temperaturen bis maximal 15 Grad. Die Front soll erst am Abend reinziehen. Der Freitag könnte dann Regen bringen, so Schmidt und für das Wochenende und auch den Montag und den Dienstag sagen die bisherigen Wettermodelle starken Wind, Regen, aber auch sonnige Abschnitte voraus. "Aber das ist wirklich noch unsicher, eine genauere Vorhersage können wir erst am Donnerstag oder Freitag treffen."

Narros mögen keinen Regen

Falls Regen droht, wäre das für die jetzt wieder aufwändig gerichteten Narrokrägen ein Desaster und froh dürften die Narros sein, die dem Appell zum Zweitkragen gefolgt sind und ein trockenes, gerichtetes Exemplar zuhause haben. Aber noch heißt es abwarten: Denn schließlich ist nichts so launisch wie das Wetter.