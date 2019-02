von SK

VS-Schwenningen (sgn) Das im Vorfeld immer wieder befürchtete Park-Chaos an der Neckarhalle bei großen Veranstaltungen blieb zunächst aus. Die Anfangsschwierigkeiten waren schnell überwunden. Doch die Kuriositäten nehmen kein Ende. Das Neueste: Auf der Bühne der Neckarhalle darf nicht getanzt werden.

Es wiehert der Amtsschimmel: Wie es eine Durchsage der Musikgruppe an den Tag brachte, darf nicht auf der Bühne der Neckarhalle getanzt werden. Die Begründung: Es fehlt ein Geländer und ohne ein Geländer darf auf der Bühne nicht getanzt werden, so die Vorschriften. Aber die Balustrade fehlt nicht nur, es gibt schlichtweg keines. Eingespart? Bleibe die verstellbare Bühne unter einer Höhe von einem Meter, brauche man kein Geländer, erklärte Zunftmeister Melzer auf Nachfrage. So begnügten sich die Tanzwilligen mit freien Flächen am Rand, vor der Bühne und im Mittelgang.

„Alles ist neu und muss sich erst einspielen“, kommentierte der Schwenninger Narrenchef kleinere Anfangsschwierigkeiten. Allerdings sah sich die Narrenzunft im Vorfeld bei den Vorbereitungen zusätzlich mit Herausforderungen wie laufenden Bauarbeiten und in der Halle stattfindenden Besichtigungstouren konfrontiert. Hinter den Kulissen ist die Halle nämlich immer noch Baustelle. „Die Halle ist zu etwa 70 Prozent fertig“, so Melzers Einschätzung. Die Parksituation sieht der Zunftoberste bekanntermaßen gelassen, auch wenn einer der Parkplätze neben der Halle noch nicht zur Verfügung steht und der andere allein schon durch die Akteure belegt war.

Aufsehen erregte außerdem ein Gerücht. Demnach sei am Wochenende angeblich eine Anweisung der Stadtverwaltung im Umlauf gewesen, wonach der Parkplatz am Morgen frei sein müsse, ansonsten würden noch parkende Autos abgeschleppt werden. Der am Freitag beim Ball anwesende OB Jürgen Roth versuchte Näheres in Erfahrung zu bringen, hatte jedoch keinen Erfolg. Die Repräsentationspflicht der Stadt übernahm am Samstag übrigens Bürgermeister Detlev Bührer in Begleitung seiner Gattin.