Bereits am vergangenen Sonntag, so berichtet jetzt die Polizei, haben gegen 15.40 Uhr zwei Kinder von zehn und zwölf Jahren auf einem Firmengelände in der Dickenhardtstraße gezündelt und dabei Müllsäcke und Holzpaletten in Brand gesteckt.

Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer bemerkten das Feuer in unmittelbarer Nähe eines Firmengebäudes und griffen sofort ein. Durch das Auseinanderziehen der brennenden Holzpaletten verhinderten die aufmerksamen Helfer ein Übergreifen des Feuers auf das Firmengebäude. Die verständigte Feuerwehr Schwenningen übernahm die restlichen Löscharbeiten.

Die beiden zuvor geflüchteten strafunmündigen Kinder konnten von der Polizei aufgegriffen und schließlich mit entsprechenden belehrenden Gesprächen den Eltern übergeben werden.